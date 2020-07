News Kingdom Majestic (Switch)

The Kingdom strategy series is coming to retail with the #KingdomMajestic bundle coming out in June for PlayStation 4, Xbox One and Nintendo Switch. pic.twitter.com/Ce94j9RTm1 — Microids (@Microids_off) March 27, 2020

La série de Raw Fury et Noio reviendra dans cette compilation à destination de la Switch dès ce début d'été. Intitulé Majestic, cette compilation réunira Kingdom: New Lands sorti en 2016 et Kingdom: Two Crowns sorti lui en 2018.Edité par Microids, la compilation aura la bonne idée d'inclure tous les DLC sortis pour les titres et s'offrira, comme souvent avec l'éditeur français, une édition limitée en plus de son édition physique standard.Cette édition limitée comprendra les deux OST des titres, au format numérique malheureusement, ainsi que 5 artworks dont un 3D et lenticulaire et une jaquette alternative.