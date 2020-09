News Kingdom Hearts: Melody of Memory (Switch)

Gatchan Il y a environ 1 heure 20h13 Citer

C’est vrai que des jeux PS1/2 + ds/3ds et Psvita portés sur PS3 et PS4 ca doit être un sacré challenge technique pour la Switch...

Après KH3 pourquoi pas mais ils ont bien porté DQ11.

Bref on sait que les seuls projets de Square pour la Switch sont des AA et des petits portages faciles (ça n’enlève rien au fait que les jeux soient bons).