News Kingdom Hearts IV (Switch 2)
Kingdom Hearts IV arrivera fin 2027 sur Switch 2 avec un monde dédié à Coco
Disney et Square-Enix ont diffusé une nouvelle vidéo de Kingdom Hearts IV, dévoilant la fenêtre de sortie du jeu.News
Disney tient ce week-end son propre Comic Con, la conférence D23 où l'entreprise de Mickey Mouse dévoile ses nouveautés à venir en termes de films, parcs d'attractions mais aussi jeux vidéo !
Il y a deux mois, nous apprenions que le jeu Kingdom Hearts IV sortirait sur Nintendo Switch 2, en même temps que sur les autres consoles, sans plus d'informations. Aujourd'hui, Disney indique donc que la sortie aura lieu fin 2027. Ce qui était attendu est désormais confirmé : Final Fantasy VII Revelation arrivera dans la 1ère partie de l'année 2027 tandis que Kingdom Hearts IV clôturera cette belle année pour Square-Enix !
Avec l'annonce du monde de Coco, c'est ainsi le tout premier monde qui est confirmé pour une présence dans Kingdom Hearts IV. Les mondes suivants devraient être dévoilés au fur et à mesure des mois à venir !
En marge du D23, Disney avait annoncé que la licence Kingdom Hearts avait dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Rejoignant ainsi les autres grandes licences du groupe de divertissement comme Marvel ou Star Wars.
Un nouveau teaser et une date pour Kingdom Hearts IVA l'occasion de la présentation des premières informations sur le film d'animation Coco 2 par Pixar, une annonce a été faite concernant l'arrivée du monde de Coco dans le jeu Kingdom Hearts IV ! Découvrez ci-dessous le nouveau teaser :
KINGDOM HEARTS IV | D23 2026 Showcase Trailer
Il y a deux mois, nous apprenions que le jeu Kingdom Hearts IV sortirait sur Nintendo Switch 2, en même temps que sur les autres consoles, sans plus d'informations. Aujourd'hui, Disney indique donc que la sortie aura lieu fin 2027. Ce qui était attendu est désormais confirmé : Final Fantasy VII Revelation arrivera dans la 1ère partie de l'année 2027 tandis que Kingdom Hearts IV clôturera cette belle année pour Square-Enix !
Avec l'annonce du monde de Coco, c'est ainsi le tout premier monde qui est confirmé pour une présence dans Kingdom Hearts IV. Les mondes suivants devraient être dévoilés au fur et à mesure des mois à venir !
Une série animée à venir également !Ce n'est pas la seule annonce concernant la saga Kingdom Hearts qui a été faite ! Disney a annoncé le production d'une série animée Kingdom Hearts, à venir sur sa plateforme Disney+.
En marge du D23, Disney avait annoncé que la licence Kingdom Hearts avait dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Rejoignant ainsi les autres grandes licences du groupe de divertissement comme Marvel ou Star Wars.
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