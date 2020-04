Gamevice, créateur d’un certain nombre d’extensions de manettes pour iPhone et iPad, poursuit Nintendo pour violation de brevet, jugeant que le procédé encliquetable des joy-con de la Switch s'inspire un peu trop de ses propres systèmes de manettes, qui permettent ainsi de jouer plus facilement avec votre iPhone et votre iPad. Après un premier procès intenté contre Nintendo concernant les manettes (et pour avoir selon Gamevice enfreint 19 de ses brevets), l'Office américain des brevets et des marques avait statué en mars que les manettes de Gamevice étaient "non-brevetables" et avait donc statué en faveur de Nintendo.







Dans une plainte déposée le 27 mars auprès de l'ITC (centre du commerce international, l'ITC est l'agence conjointe de l'Organisation Mondiale du Commece et des Nations Unies), Gamevice demande l’interdiction des importations de Switch aux États-Unis, ou plus précisément cherche à obtenir une ordonnance d'exclusion limitée et une ordonnance de cessation et d'abstention contre la Nintendo Switch pour effectivement bloquer, même temporairement sa commercialisation sur le territoire américain.



Les manettes de Gamevice se fixe sur les côtés de votre appareil, le transformant en une console portable tout-en-un qui peut être jouée n’importe où. Il n’y a plus besoin de pieds, de câbles et de piles. Selon Gamevice, la Nintendo Switch s’appuie trop sur cette idée. Comme l'indique Nintendo Everything, la Switch utilise des rails à encliquetage tandis que Gamevice utilise un système de sangle qui prend votre périphérique en étau. Un système donc bien différent techniquement. Mais il n'empêche que Gamevice ne l'entend pas de cette oreille.

L'ITC tiendra donc une audience probatoire très bientôt. Nintendo espère que les accusations ne seront pas retenues sinon il faudra à nouveau passer par une longue bataille judiciaire.



