Jurassic World Evolution: Complete Edition | Nintendo Switch Announcement Trailer 27/08/2020

Grosse et belle surprise réservée à la dernière annonce du pré-show de la Gamescom opening night. Un logo Nintendo Switch apparaît suivi du traditionnel clap, et d'un coup une musique grandiose de John Williams retentit, suivie par la voix si charismatique de l’excentrique et extraordinaire Jeff Goldblum.Pour ceux qui comme votre serviteur sont tombés amoureux de la franchise Jurassic Park quand ils étaient des petits gamins, trois secondes de trailers seulement auront suffi pour reconnaître ce qui allait être annoncé. En effet, le très sympathique successeur de Jurassic Park Opération Génésis, AKA Jurassic World évolution, développé par les génies mentaux de chez Frontier (les artistes derrière Planet Coaster et Planet Zoo) sortie en 2018 sur PC, PS4 et XBox One.Mais le bonheur n'arrivant jamais seul, la belle surprise vient du fait que la version Switch, arrivera pas seule. Prévue pour le 3 novembre prochain sur l'hybride de Nintendo, Jurassic World Evolution se nomme définitive édition et sera accompagné de l'intégralité des DLC sortis pour le titre, à savoir Les 3 DLC majeurs (Le expérience d'Henry Wu, Le sanctuaire de Claire, et le magique Retour à Jurassic Parc) ainsi qu'aux différents pack de Dinosaures sortis pour compléter le bestiaire.C'est ainsi plus de 120€ de contenu qui arrivera sur votre petite cartouche au goût amer. Reste à savoir si l'expérience sera agréable et sans trop de sacrifice graphique. Bref quelques mois à patienter pour savoir s'il faudra s’émerveiller tel Alan Grant devant un Brachiosaure, ou s'il faut courir aussi vite que l'on peut pour éviter le framerate de la mort que nous promettent généralement les jeux du genre à être portés sur la machine (rappelez vous Cities Skyline). Bref comme dirait ce bon vieux Ian Malcom c'est ça! la théorie du Chaos.