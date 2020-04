News JUMP FORCE Deluxe edition (Switch)

La version Switch aura été servie plus tard mais elle est semble servie tout de même, et qui plus est avec l'édition Deluxe. Pour rappel, cette édition Deluxe comporte le jeu de base accompagné du premier Season Pass nous permettant DLC après DLC de débloquer neuf nouveaux personnages. Pour le moment pas de second Pass mais l'information vient du site Ryokutya, toujours très fiable et régulièrement utilisé par Japanese Nintendo, il reste à Spike Chunsoft et à Bandai Namco Entertainment à confirmer tout cela officiellement.





Jump Force est un cross-over fantastique pour les fans : un mode en ligne composée de quatre lieux distincts qui titillent le fan service, avec les mondes de One Piece, de Naruto, de Dragon Ball Z et le monde réel. Autant dire que voir tout ce petit monde réunit fait plus que plaisir, même si le jeu a été critiqué sur certains aspects.





A la base, le titre a été développé pour célébrer le 50ème anniversaire de l’hebdomadaire Weekly Shonen Jump, d'où son nom. On retrouve ainsi de nombreux mangas qui ont été publiés dans ses pages, y compris des personnages de Bleach, Jojo's Bizarre Adventure, My Hero Academia, Hunter x Hunter, Kenshin le vagabond et Ken le survivant, Yu-Gi-Oh !, City Hunter, Saint Seiya et des personnages exclusifs comme Kane et Galena.







Toujours selon la même source, deux nouveaux personnages pour ce jeu vont arriver : Leorio de Hunter x Hunter et Esidisi de JoJo's Bizarre Adventure.On attend confirmation officielle de tout cela mais on en connait un dans l'équipe qui devrait se porter volontaire pour un test s'il sort effectivement sur notre console, n'est-ce pas Julien ?