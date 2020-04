L'offre spéciale est lancée depuis ce matin. Ainsi, du 30 avril 12h00 CEST au mercredi 6 mai 23h59 CEST, vous allez pouvoir jouer gratuitement à la démo spéciale 2020 de Splatoon 2 pour faire quelques combats de guerre de territoire à quatre contre quatre, tester les matchs pros et le mode Salmon Run. La démo est bien évidemment destinée aux nombreux possesseurs de Nintendo Switch ne connaissant pas encore Splatoon 2 ou n'ayant pas encore craqué pour le jeu car il faut un abonnement online. Bonne nouvelle pour permettre de découvrir l'offre, un essai de 7 jours gratuits au Nintendo Switch Online a été lancé en parallèle au même moment.





Pour les personnes ne connaissant pas encore Splatoon 2 ou ne le possédant pas, voici la longue vidéo de présentation réalisée par Nintendo lors de la présentation du jeu, qui remonte déjà à 2017.





Splatoon 2 Direct - 06.07.2017 29/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après avoir ainsi pu réviser les modes, les armes et les styles dans le jeu, vous allez pouvoir vous lancer dans des combats, toujours funs, à quatre contre quatre, y compris contre des personnes ayant le jeu complet (ça c'est bien !).





Cette opération marketing a un double but : vous occupez pendant la période de confinement mais aussi de faire découvrir le jeu Splatoon 2 (on avait déjà eu une opération similaire avec ARMS récemment, mais c'était le jeu complet pendant une durée limitée et non une démo) et surtout de mettre en avant l'intérêt d'investir dans un abonnement Nintendo Switch online, obligatoire pour de nombreux jeux Nintendo.



Pour activer la période d'essai gratuite de 7 jours, les joueurs doivent se rendre sur le Nintendo eShop de leur console Nintendo Switch, puis accéder à la section "Nintendo Switch Online". Attention cependant, si vous ne voulez pas vous voir débiter d'un abonnement à la fin de la période de 7 jours, pensez à annuler votre renouvellement automatique quelques heures avant la fin de l'offre (sinon vous allez basculer sur un abonnement individuel de 1 mois). On aurait aimé quelque chose de plus transparent ne nécessitant pas le moindre contrôle du joueur, mais c'est comme cela.





Une fois que l'on a goûté à certains jeux en Online (Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons....), il est bien difficile de s'en séparer. La facture à l'année reste mesurée, et dès 2 consoles à votre domicile, l'abonnement familiale est rentable.







Splatoon 2 est clairement un must have à posséder sur sa console et si l'envie vous prend d'investir à la fin de la période de la démo, le jeu bénéficie actuellement d'une réduction de 33% sur l'eShop jusqu'au 10 mai 2020. La progression réalisée au cours de l'événement démo sera même transférée dans le jeu complet si vous l'achetez. Les joueurs pourront également économiser 25 % sur l'achat du pack à télécharger Splatoon 2 + Octo Expansion. Et jusqu'au 10 mai, les fans de Splatoon bénéficieront d'une réduction de 33 % sur tous les produits dérivés Splatoon du My Nintendo Store (tasses et étuis pour smartphone, entre autres), dans la limite des stocks disponibles.





Cela vous permettra peut-être de pouvoir prendre armes et encres pour le prochain festival Mayo vs Ketchup qui se déroulera le 23 mai pour nous. La question que vous pourrez vous poser sera peut-être achat physique ou démat ? La majorité de l'équipe a investi dans la version physique mais les personnes voulant y jouer en toutes occasions, de peur d'oublier leur cartouche, pourront se rabattre sur la version dématérialisée.







Source : Nintendo