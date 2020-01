News Finance et chiffres de vente

Selon SuperData, une agence spécialisée du groupe Nielsen, les joueurs ont dépensé 108 milliards d'euros en 2019 pour jouer : un record ! Ce chiffre d'affaires mondial est en effet en hausse par rapport à l'année précédente, même si certains segments s'en sortent (beaucoup) mieux que d'autres.En effet, c'est notamment le jeu sur mobile qui tire le revenu du secteur vers le haut : plus de la moitié du chiffre d'affaires se fait sur smartphones, avec un revenu de 57,7 milliards d'euros. 26,5 milliards d'euros ont été réalisés sur PC, et 13,8 milliards d'euros sur consoles.Si le jeu mobile s'en sort aussi bien, c'est grâce à ces jeux gratuits qui ne sont pas si gratuits : les free-to-play réalisent 75% du revenu sur mobile, c'est dire si le genre est populaire.Et parmi tous les jeux free to play, un semble s'en tirer beaucoup mieux que les autres : il s'agit de Fortnite bien sûr, qui a réalisé à lui seul, selon SuperData, pas moins de 1,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'autres jeux mobiles ne sont pas en reste : Dungeon Fighter Online et Honour of Kings sont tous deux sur le podium avec un CA estimé de 1,3 milliard d'euros.Pokémon GO, en 6e position, a selon SuperData réalisé un revenu de 1,25 milliard d'euros. Le jeu a permis de booster le revenu de la catégorie des jeux en réalité augmentée, qui est passé de 1,7 milliard d'euros à 1,97 milliards d'euros en un an. Pokémon GO a réalisé à lui seul 81% du chiffre d'affaires de la catégorie, et même le nouveau jeu de Niantic, Harry Potter: Wizards Unité, n'a pas réussi à reproduire le phénomène Pokémon GO à son lancement.Le rapport nous présente aussi les jeux qui ont bien marché en 2019 : on retrouve FIFA 19 en première place avec 704,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, suivi de Call of Duty Modern Warfare et de GTA V.Source : Superdata