News The Stone of Madness (Switch)

Merge Games et Teku Studios semblent vouloir prendre comme terreau, pour leur prochain jeu tactique en temps réel, les croyances du Moyen Age et des premiers essais pour guérir les malades psychiatriques. Ainsi au XVIe et XVIIe siècle, l'extraction de la pierre de Tête était assez courante, même si elle était souvent dirigée par de nombreux charlatans, qui en trépanant leur client, créait beaucoup plus de souffrance que de bien être.





On pensait en effet depuis plusieurs siècles que la folie était créée par une pierre située dans le cerveau. Le meilleur moyen pour guérir de la maladie selon certaines croyances de l'époque était de percer le crâne pour en extraire le fameux caillou. On vous laisse imaginer l'opération avec les moyens de l'époque et les problèmes d'hygiènes et d'infections.





Dans ce jeu, The Stone of Madness comporte un système de progression pouvant améliorer ou affaiblir les personnages.





Chacun d'entre eux commence avec divers traumatismes et phobies - selon la façon dont vous jouez, leur santé mentale se détériore, ce qui leur vaut une "pierre de la folie" et déclenche de nouveaux handicaps et des effets négatifs tels que la paranoïa, la démence ou des accès de violence. Cela augmente la difficulté du jeu. Les personnages peuvent également débloquer des compétences positives ou inverser les effets négatifs sur leur santé mentale en trouvant des "Pierres de Clarté" qui sont dispersées dans tout le monastère. Certaines actions peuvent exacerber des phobies et d'autres troubles mentaux ou même déclencher le développement de nouvelles conditions.

Au début de chaque jeu, le joueur a la possibilité de choisir un plan d'évasion, il découvrira des zones, des outils et de nouvelles capacités de son personnage. Chaque plan d'évasion diffère en termes d'exigences et de difficulté, et grâce aux différents plans d'évasion et au monastère assemblé au hasard, chaque partie de The Stone of Madness est vraiment unique pour le joueur.

Avec plusieurs plans d'évasion différents à exécuter, chacun avec des histoires, des objectifs, des personnages spéciaux et d'autres surprises uniques, The Stone of Madness offre une expérience tactique en temps réel riche et dynamique pour les joueurs. Ajoutez à cela la gestion de la psyché par la "progression négative du personnage", les traumatismes et les phobies de vos évadés dans The Stone of Madness ajoutent des degrés de difficulté flexibles à ce jeu dynamique de furtivité et de stratégie.

On l'aura compris, nous avons de la stratégie en temps réel et un gameplay différent lors de chaque partie par une recombinaison aléatoire de la configuration du monastère, siège de votre aventure. Si vous ne voulez pas finir avec une petite opération, vous avez tout intérêt à trouver le moyen de fuir ce monastère pas franchement accueillant. Un environnement anxiogène qui peut effectivement avoir raison de votre santé mentale.On se regarde ensemble la bande annonce de ce titre arrivant sur Switch courant 2021.





The Stone of Madness - Official Trailer | gamescom 2020 28/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube