News Jet Lancer (Switch)

Disponible depuis hier sur le Nintendo eShop, Jet Lancer est un jeu de combat aérien en 2D allant à toute vitesse.Sorte de Luftrausers qui aurait troqué ses deux couleurs et son époque seconde guerre mondiale contre une direction artistique colorée et futuriste, le jeu devrait insister davantage sur les combats de boss, avec des affrontements réguliers contre des robots géants.Le jeu proposera d’équiper et de personnaliser son vaisseau avec 28 armes différentes mais aussi des pièces d’équipements. Et les développeurs sont même fiers de nous annoncer qu’il y a un chat parlant dans le jeu et qu’il s’appelle Lem. Rien que ça !Le jeu est vendu 14,99€ et on vous laisse jeter au trailer pour vous faire une idée sur le titre.