Alors que la COVID19 est toujours présent au Japon, les autorités font face à l'impossibilité de déclarer un confinement à la population pour des raisons constitutionnelles. Pendant l'état d'urgence et afin d'aider les parents à garder leurs enfants à la maison, la Japan Retro Game Association a mis sur pied une offre pour recevoir une Super Famicom, (la Super Nintendo au Japon) à domicile.Il faut malheureusement noter que cette offre est limitée à 100 packs, ce qui reste peu pour la taille de la population japonaise. De plus, elle ne s'adresse qu'aux foyers ayant au moins un enfant de moins de 16 ans. Les frais d'expédition sont aussi à payer.Le pack comprend une Super Famicom d'occasion complète et en état de marche fournie avec deux jeux classiques de la console, comme par exemple Final Fantasy VI et Donkey Kong. Même si elle reste limitée, cette initiative a l’avantage d'être sympatrique tout en refaisant découvrir une console qui a marqué l'histoire du jeu vidéo sans avoir besoin d'une connexion Internet.Source: Kotaku