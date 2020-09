La franchise Aleste. Une franchise qui a marqué les fans de shoot'em up dans les années 80 sur Master System, Game Gear et Super Nintendo. Et comme la nostalgie reste toujours un bon filon pour se faire de l'argent sur les nouvelles consoles, la société M2 a décidé de porter sur Switch, mais aussi sur PS4, une compilation de ses meilleurs titres, mais pas tous malheureusement.Mais il faudra passer par la filaire japonaise car cette Aleste Collection n'est prévue pour le moment qu'au Japon pour le 24 décembre au prix de 7480 Yen, soit 60,90 Euros, pour la version physique, et de 4950 Yen, soit 40,30 Euros, pour la version dématérialisée.A noter qu'une version spéciale comprenant une Game Gear mini sera aussi disponible pour les collectionneurs les plus fanatiques au prix de 16 280 Yen, soit 132,55 Euros.Cette compilation comprendra le premier épisode sur Sega Master System, ou Sega Mark 3 au Japon, et les deux épisodes publiées sur Game Gear.Sera également inclus le nouveau Aleste 3, jamais publié sur Game Gear,Zwinga et B-WINGS, sans oublier Metal Clash, Last Mission et Psycho-Nics Oscar.Source: Japanese Nintendo