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Japan Touch 2026 : les 30 ans de Pokémon fêtés à Eurexpo Lyon ce week-end

Japan Touch revient à Eurexpo Lyon les 28 et 29 novembre pour sa 26e édition, avec la Corée du Sud à l'honneur et une rencontre spéciale pour les 30 ans de Pokémon. Direction l'Asie sans quitter Lyon (enfin, presque sans quitter Lyon) !