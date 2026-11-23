Japan Touch 2026 : les 30 ans de Pokémon fêtés à Eurexpo Lyon ce week-end
Japan Touch revient à Eurexpo Lyon les 28 et 29 novembre pour sa 26e édition, avec la Corée du Sud à l'honneur et une rencontre spéciale pour les 30 ans de Pokémon. Direction l'Asie sans quitter Lyon (enfin, presque sans quitter Lyon) !News
- La 26e édition de Japan Touch se tient les samedi 28 et dimanche 29 novembre à Eurexpo Lyon.
- Julien Bardakoff et Newtiteuf y reviendront sur les 30 ans de Pokémon.
- Plus de 450 exposants, un Village Corée du Sud de 2 000 m² et de nombreuses animations sont au programme.
Envie d'un week-end dépaysant sans prendre l'avion ? Japan Touch revient ce week-end à Eurexpo Lyon pour sa 26e édition, les samedi 28 et dimanche 29 novembre. Au menu, deux jours d'immersion dans les cultures asiatiques, avec 45 000 visiteurs, plus de 450 exposants et marques, et pas moins de 30 000 m² d'expériences attendus. Le Japon reste évidemment au cœur du festival, mais c'est la Corée du Sud qui est cette année à l'honneur.
Pokémon souffle ses 30 bougiesPour nous, le rendez-vous immanquable de cette édition sera sans doute la rencontre consacrée aux 30 ans de Pokémon. Julien Bardakoff et Newtiteuf donnent rendez-vous au public pour revenir sur trois décennies d'un phénomène qui rassemble toutes les générations. Trente ans déjà depuis Pokémon Rouge et Vert au Japon, ça ne nous rajeunit pas !
Et le gaming ne s'arrête pas là, puisqu'on en retrouvera partout dans les allées, aux côtés des mangas, des créateurs, de la gastronomie asiatique, des expositions et de nombreuses animations tout au long du week-end.
La Corée du Sud et le Japon traditionnel à l'honneurLa vague coréenne déferle aussi sur Lyon, avec un Village Corée du Sud de 2 000 m², des ateliers animés par des professionnels de la K-pop venus spécialement de Corée, des showcases et des rencontres. Côté pop culture, les voix françaises de Solo Leveling seront présentes, aux côtés de performances K-pop, de cosplay et de concours de danse.
Pour celles et ceux qui préfèrent le Japon plus traditionnel, une véritable maison de thé japonaise accueillera des cérémonies du thé. Des démonstrations d'ikebana et d'arts martiaux ainsi que des initiations aux savoir-faire traditionnels complètent le programme.
Infos pratiques
- Lieu : Eurexpo Lyon
- Samedi 28 novembre, de 10h à 19h
- Dimanche 29 novembre, de 10h à 18h
- Billetterie : réservez vos billets ici
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Source : Communiqué de presse
Crédit Photos : Japan Touch
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