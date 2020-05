News Eiene Carlos

Insaneintherainmusic : je m'appelle Carlos, j'ai 21 ans et je vis à Boston aux Etats-Unis, dans l'État du Massachusetts. Je suis étudiant au Berklee College of Music, mais YouTube est mon occupation principale.

Animal Crossing New Horizons: 5 P.M. Jazz Arrangement || insaneintherainmusic 05/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Mario Galaxy: Buoy Base Galaxy Jazz Video Game Saxophone Cover 05/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Gusty Garden Galaxy Medley Jazz Arrangement || insaneintherainmusic 05/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On se surprend parfois à chercher sur YouTube des interprétations de thèmes que l'on aime bien. Et avec Animal Crossing: New Horizons, les jolis thèmes qu'on a envie d'écouter plus souvent sont nombreux, et l'un d'eux nous plait plus particulièrement : 5pm. De 17 à 18h, vous pouvez en effet retrouver dans le jeu un fond musical plutôt jazzy super sympa qui fait que l'heure file à toute allure !Quand on aime une mélodie, on la recherche sur des sites comme YouTube. Et à l'occasion de la recherche de 5pm sur YouTube, nous avons découvert le travail accompli par Carlos Eiene, le musicien caché derrière le pseudonyme de Insaneintherainmusic sur sa chaîne YT.Ne manquez pas l'occasion de découvrir son incroyable travail sur sa chaîne YouTube : Insaneintherainmusic Un échange de mails plus tard pour saluer la très belle interprétation faite de ce superbe thème (qu'on vous propose de découvrir à la fin de cette entrevue), voici une interview qui nous permet d'en savoir un peu plus sur ce jeune étudiant américain âgé de 21 ans et qui vit à Boston, dans le Massachusetts, aux Etats-Unis, et qui arrive à créer d'incroyables interprétations de nos thèmes de jeux vidéo préférés.Question : Carlos de Insaneintherainmusic, qui es-tu ?PN : Tu as l'air d'aimer Animal Crossing ! Que penses-tu de New Horizons jusqu'ici ? De sa musique ?PN : Quand on voit tes vidéos, on se demande combien d'instruments différents tu sais jouer ?PN : Et on trouve ça vraiment incroyable ! Combien de temps cela te prend-il d'enregistrer un nouveau morceau ? Est-ce que c'est difficile de penser à la composition, puis de l'enregistrer ?PN : Toi qui aimes le jazz, as-tu eu la possibilité d'écouter le CD du concert Mario & Zelda Big Band qui fut enregistré au Japon il y a quelques année ?PN : Super Mario Odyssey était plutôt jazzy lui aussi dans sa musique, qu'est-ce que tu en as pensé ?PN : Dis-nous si tu as pour projet de créer bientôt un arrangement pour ta chaîne Insaneintherainmusic autour d'un jeu Nintendo ?PN : un grand merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions, et encore bravo pour ton travail sur ta chaîne YouTube !PN : On se quitte avec le morceau qui nous a donné envie de faire plus ample connaissance avec toi, il s'agit d'une reprise du thème que l'on peut écouter de 17 à 18 heures dans Animal Crossing: New Horizons, et qu'on aime tout particulièrement.La playlist Musique de Insaneintherainmusic comprend bien d'autres morceaux très sympa, sur des jeux comme Mario Kart 8? Super Mario Galaxy ou Pokémon Noir et Blanc, pour ne citer qu'eux ! Encore merci à Carlos de nous avoir accordé quelques minutes pour cette interview !On ne résiste pas à l'idée de vous proposer un arrangement sur un thème de Super Mario Galaxy :Ah ? Vous êtes encore là ? En voici un troisième alors, certainement sur le thème le plus emblématique de Super Mario galaxy (eh oui, encore, que voulez-vous ?) :La chaine YouTube de Insaneintherainmusic attend votre abonnement et vos pouces bleus de pied ferme !