Instant Sports annonce sa version Winter Games

À propos d’INSTANT SPORTS Winter Games :

Prenez votre combinaison, vos skis et vos bâtons de ski, et dévalez les pistes de neige !

Dans INSTANT SPORTS Winter Games, vous pourrez jouer à de nombreux sports extrêmes (et toujours amusants !). Utilisez le motion-gaming pour gagner des parties : Tout le monde peut jouer facilement en bougeant simplement les Joy-Con de la Nintendo Switch™ !

Si vous voulez maîtriser les pistes jusqu’au bout des doigts, essayez le mode pro et jouez avec les boutons !

Joue à 7 sports d’hiver parmi lesquels figurent le ski alpin, le saut à ski, l’Ice cross, le Slopestyle, le Bobsleigh et bien plus encore !

Des sports extrêmes, mais également des sports amusants…! Profitez d’une bataille de boules de neige ou d’une session de curling !

Joue avec jusqu’à 4 amis dans la neige : bataille de boules de neige, curling… Tu as tout en main pour t’amuser dans INSTANT SPORTS Winter Games !Une tonne d’objets à collectionner pour personnaliser votre personnage.

Des paysages et un environnement magnifique sous la neige. Pratiquez les sports sur différentes pistes et décors !

INSTANT SPORTS Winter Games - Disponible maintenant ! 11/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'hiver s'installe et les éditeurs commencent à imaginer des titres familiaux pour se retrouver lors des soirées de fin d'année, si possible mêlant activités sportives et fun. La série INSTANT SPORTS s'enrichie d'une édition Winter Games, disponible en exclusivité sur Nintendo Switch, en version numérique et physique. Au programme, 7 sports qui devraient apporter de bons moments, si la réalisation est de qualité:L'épreuve reine de bobsleigh où vous devrez apprendre à négocier la meilleure trajectoire pour gagner en vitesse et atteindre la ligne d’arrivée en premier? Le saut à Ski pour vous envolez le plus possible avec style (et en soignant votre réception !). Le Ski Alpin, notre épreuve préférée en général sur les titres de sport, où il faudra enchainer le mieux possible les portes tout en descendant le plus vite possible.Le Slopestyle vous proposera de faire des figures sur les Boxes, de garder l’équilibre sur les Pipes et de réaliser des acrobaties en l’air tandis que le Ice Cross, vous forcera à bousculer vos adversaires pour finir premier.Plus délicat à bien faire passer sous forme de jeu vidéo, le curling où vous devrez faire glisser votre pierre vers la cible afin de marquer des points. Enfin, un peu de détente, avec l'Arène à neige, et sa partie de boules de neige.Le titre vous permettra de jouer jusqu'à quatre personnes simultanément pour 24,99 €.Source : PR