News Splatoon 3 (Switch)

Nous ne pouvons pas dire que le mois de juillet a été des plus ensoleillés. Afin d'oublier la grisaille et la pluie, Nintendo Japon vient de dévoiler la nouvelle gamme colorée de produits Splatoon destiné à son magasin de Tokyo.La collection arbore des airs hawaïens pour les chemises et très colorés pour un étui de mouchoirs, serviette, chaussons, verres, et porte-clés chaussures.Après les pistolets à eau , la collection Splatoon semble s'élargir. Raison de plus de prévoir une escale dans la boutique Nintendo de Tokyo (quand les restrictions sanitaires le permettront).