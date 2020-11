La franchise Pokémon a été l'objet de nombre de controverses, notamment durant la célèbre Pokémania de la fin des années 90 et début 2000. L'une de ses controverses concerne Kadabra, Pokémon de la première génération de type Psy et première évolution d'Abra, dont la distribution de cartes dans le jeu de cartes à collectionner à été prohibée par le célèbre illusioniste Uri Geller.Il faut savoir en effet que le design du Pokémon possède quelques clins d’œil au célèbre prestidigitateur, ne serait-ce déjà que par son nom japonais, "Yungerer", altération du nom du magicien, et de la faculté du Pokémon à utiliser ses pouvoirs psychiques en tordant sa cuillère par la force de sa pensée, domaine de prédilection de Monsieur Geller.Cet hommage ne semble cependant pas avoir été au goût de l'illusioniste, reprochant au Pokémon d'être une caricature de lui-même, en venant même à assimiler certains traits du Pokémon à des motifs Nazis. De ce fait, il lança une action en justice envers Nintendo, contraignant The Pokémon Company à cesser la distribution de cartes à l'effigie du Pokémon contre un dédommagement d'un montant de 100 millions de dollars.Il aura finalement fallu attendre 20 ans pour qu'Uri Geller revoit sa position et lever son droit de veto suite à la réception de nombreux messages de fans, en déclarant hier sur Twitter en citant l'article paru sur le site TheGamer à ce sujet :https://twitter.com/TheUriGeller/status/1332794451727691777?s=20"Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé il y a 20 ans. Enfants et adultes, je lève mon bannissement. C'est désormais au tour de Nintendo de ramener ma carte Kadabra.Ce sera maintenant probablement l'une des cartes les plus rares ! Je vous souhaite beaucoup d'énergie et d'amour à tous !"Reste maintenant à espérer le retour de la famille de Porygon dans l'anime.Sources : Nintendo Life et TheGamer