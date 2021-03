News Infinity (GBC)

Développé par Affinix Software entre 1999 et 2001, Infinity était un projet ambitieux exploitant au maximum les capacités de la Game Boy Color. Le projet se voit cependant être annulé en 2002 peu de temps après la sortie de la Game Boy Advance, amoindrissant d'autant plus les chances de trouver un éditeur et engendrant la dissolution du studio par la même occasion.En 2016, une version bêta du jeu gratuite est apparue sur le web, ravivant l'intérêt des fans de la Game Boy Color pour le titre, pour au final inciter Retro Modding, détenteur de la licence, à faire revivre le projet avec une campagne Kickstarter à paraître en juin sur le site officiel du jeu, avec à la clé une sortie au format physique en bonne et due forme sur Game Boy Color ainsi qu'en format dématérialisé pour que tout le monde puisse en profiter. Le studio Incube8 Games, accompagnés d'anciens membres d'Affinix Software, sera à la baguette.Voici une première bande-annonce donnant une idée de ce à quoi ressemblera le jeu final :Via Nintendo Life