[Indie World] Sword of the Sea, des créateurs d'ABZÛ, sur Switch 2 dès demain
Primé aux Grammys pour sa bande originale, le jeu de surf contemplatif de Giant Squid arrive sur Switch 2 ce jeudi 29 octobre, un an après PS5 et PC.News
- Surprise : Sword of the Sea sort ce jeudi 29 octobre sur Switch 2.
- C'est un jeu proposé par Giant Squid (ABZÛ, The Pathless)
Sword of the sea a fait son petit effet depuis sa dispo sur PS5 et PC en août 2025.
- La bande originale du jeu a été composée par Austin Wintory
La BO a remporté le Grammy de la meilleure musique de jeu vidéo.
Annoncé pendant l'Indie World de cet après-midi, Sword of the Sea débarque sur Switch 2 dès le jeudi 29 octobre. Oui oui, vous avez bien lu : demain ! C'est une arrivée de poids pour la scène indépendante sur la console de Nintendo. En voici la bande-annonce :
Surfer sur le sable pour faire renaître l'océanLe jeu nous met dans la peau d'une âme ramenée à la vie dans la mystérieuse Nécropole. Armés d'une Aéroépée magique, on glisse sur des dunes de sable, des glaciers et des mers scintillantes pour restaurer un océan disparu.
La glisse fonctionne comme un subtile mélange de surf, de skate et de snowboard : on prend de l'élan, on enchaîne les figures et on déniche des passages secrets pendant que le monde reprend vie autour de nous. Le tout dans une direction artistique très réussie, et une belle fluidité comme en témoigne la vidéo ci-dessus.
Une équipe qui a fait ses preuvesDerrière Sword of the Sea, on trouve Giant Squid, le studio d'ABZÛ et de The Pathless. Le jeu est réalisé par Matt Nava, ancien directeur artistique de Journey, et la parenté avec ce classique se ressent dans chaque plan. Austin Wintory, autre ancien de Journey, en signe la musique. Sa partition lui a valu le Grammy de la meilleure bande originale de jeu vidéo, excusez du peu.
Sorti le 19 août 2025 sur PS5 et PC, Sword of the Sea a été très bien accueilli par la critique, avec une moyenne de 88 sur Metacritic pour la version PS5. La version Switch 2 sort le même jour que celle sur Xbox Series. Le jeu sera disponible sur le Nintendo eShop.
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Sources : Nintendo (Indie World), Nintendo Everything
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