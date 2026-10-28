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Spirit Crossing A paraître sur Switch 2 le 16/11/2026
News Spirit Crossing (Switch 2)

[Indie World] Spirit Crossing, MMO cosy du studio de Cozy Grove, le 16 novembre

Le MMO de simulation de vie de Spry Fox sortira le 16 novembre sur Switch et Switch 2, en exclusivité console, après cinq ans de développement.

News
Résumé de cette actualité en trois points :
  • Spirit Crossing sortira le 16 novembre sur Switch 2, Switch (et sur PC).
    C'est un MMO cosy qui nous vient de Spry Fox (Cozy Grove)
  • L'amitié y joue un rôle clé : les liens tissés avec les autres joueurs débloquent chat de proximité, emotes à deux, cadeaux et téléportation.
  • Les précommandes sont ouvertes sur l'eShop.

Après Witchbrook, l'Indie World de cet après-midi nous réservait une autre belle surprise pour les amateurs de jeux cosy. Spirit Crossing, le MMO de simulation de vie de Spry Fox, sortira le 16 novembre sur Switch 2 et Switch. Sur consoles, le jeu sera une exclusivité Nintendo, et il sortira le même jour sur PC.
Spirit Crossing - Release Date Trailer - Nintendo Switch 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une vie au-dessus des nuages

Spirit Crossing nous invite à construire notre vie dans un monde suspendu au-dessus des nuages. On y croise des esprits égarés, des humains et des ours qui parlent, et on y affronte des tempêtes pour rétablir les liens brisés entre les mondes. Au programme : exploration, récolte, construction et beaucoup de vie sociale. On peut personnaliser son avatar de manière assez détaillée, aménager sa propre maison ou contribuer à un espace partagé avec la communauté.

Le jeu prend l'amitié très au sérieux. Plus nos liens avec les autres joueurs se renforcent, plus on débloque d'interactions : chat de proximité, emotes à deux, échanges de cadeaux et même téléportation instantanée vers ses amis. On peut aussi régler les autorisations sociales pour chaque relation.

Cinq ans de travail pour Spry Fox

Spry Fox n'en est pas à son coup d'essai sur nos consoles : le studio, fondé en 2010, s'est fait connaître avec Triple Town et Alphabear, puis avec Cozy Grove, très apprécié sur Switch. Redevenu indépendant et détenu par ses salariés, il travaille sur Spirit Crossing depuis cinq ans. David Edery, son cofondateur et PDG, explique que l'équipe s'est donnée pour mission d'offrir un espace accueillant aux personnes en quête de vraies connexions. La sortie du 16 novembre marquera aussi la fin de la phase bêta du jeu.
Parlons aussi du modèle économique du jeu : Spirit Crossing est un jeu payant, accompagné d'un abonnement optionnel que le studio présente comme un ensemble de petits plus sans impact sur l'équilibre du jeu.

Un MMO cosy sur Switch, c'est rare : allez-vous poser vos valises dans Spirit Crossing le 16 novembre ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord, tout en envisageant de précommander le jeu directement sur l'eShop de la console, si le coeur vous en dit !
Sources : Nintendo (Indie World), Spry Fox, Nintendo Everything
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