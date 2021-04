News Oxenfree II Lost Signal (Switch)

Par Taranzagolor

Taranzagolor 14/04/2021

à 19h14



Salué par la critique, Oxenfree paru à l’origine en 2016 puis porté plus tard sur Switch, se dote d’une suite qui a fait office aujourd'hui de l’ultime reveal de cet Indie Showcase : Oxenfree II Lost Signal.



Les habitants de Camena ont signalé d’étranges interruptions radios au cours des derniers jours mais sur place, vous comprenez que tout ne tourne pas rond. Vous êtes pris au piège face à un ennemi invisible et tous les membres de l’équipe disparaissent mystérieuses durant les investigations.



Vous l'aurez compris, c'est un jeu d'aventure à l'ambiance surnaturelle que Night School Studio nous propose de prendre. « Est-ce possible de s’échapper ? » Pour le savoir, il faudra attendre encore un peu, mais pas trop non plus puisque le jeu devrait arriver cette année.