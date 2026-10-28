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R.E.P.O. Disponible sur Switch 2
News R.E.P.O. (Switch 2)

[Indie World] Le phénomène R.E.P.O. débarque sur Switch 2 en 2027

Carton viral de 2025 sur PC, le jeu d'horreur coopératif de semiwork, où l'on pille des lieux hantés jusqu'à six, arrivera sur Switch 2 en 2027.

News
Résumé de cette actualité en trois points :
  • R.E.P.O. est un jeu d'horreur coopératif proposé par semiwork
  • Jusqu'à 6 joueurs récupèrent des objets de valeur en ligne dans des niveaux générés aléatoirement.
  • Le jeu a été l'un des gros phénomènes de 2025 sur PC, édité par semiwork.

Si vous avez gardé un oeil sur Twitch et YouTube en 2025, vous avez forcément croisé ces petits robots paniqués. R.E.P.O., le jeu d'horreur coopératif de semiwork, arrivera en 2027 sur Switch 2. Nintendo l'a annoncé pendant l'Indie World de cet après-midi, sans plus de précision sur la date.

Voici la bande-annonce de cette sortie :
R.E.P.O - Indie World Showcase 10.28.2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Récupérer des pianos dans des ruines hantées

Le principe est aussi simple qu'efficace. Jusqu'à six en ligne (mais n'aurions-nous pas un candidat pour une prochaine SessionPN ?), on incarne de petits robots envoyés dans les vestiges hantés de l'humanité pour y récupérer des objets de valeur, de la céramique fragile jusqu'aux imposants pianos. Tout se manipule avec un outil soumis aux lois de la physique, et la moindre maladresse peut transformer une mission bien partie en fiasco total.

Les niveaux sont générés de façon procédurale, donc chaque partie diffère de la précédente. Des monstres rôdent dans ces lieux, et le chat vocal de proximité fait le reste : entendre un coéquipier hurler au loin fait partie du charme. L'argent récolté permet ensuite d'acheter des améliorations et des armes auprès de notre employeur, une intelligence artificielle.
Galerie images

Un phénomène viral qui arrive sur Switch 2

Sorti sur PC en 2025, R.E.P.O. est devenu un véritable phénomène viral, porté par les groupes d'amis et les streamers. Son arrivée sur Switch 2 tombe à point nommé, la console misant largement sur le jeu en ligne entre amis.

Allez-vous monter une équipe de pilleurs pour R.E.P.O. sur Switch 2 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Nintendo (Indie World), Nintendo Everything, My Nintendo News
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