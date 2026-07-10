Inazuma Eleven : Bold Revolution sera la suite de Victory Road
LEVEL-5 annonce déjà une suite à Victory Road, avec un nouveau héros nommé Shane Starfall. Ni plateformes ni date pour l'instant, tout est renvoyé au prochain Vision.News
- Inazuma Eleven: Bold Revolution a été annoncé lors du LEVEL5 VISION 2026 II Dream comme la suite directe de Victory Road
- Un nouveau protagoniste entre en scène, Shane Starfall, qui croisera la route de Destin
- LEVEL-5 ne communique ni plateformes, ni date, ni modèle économique, et renvoie tout au prochain Level-5 Vision
Nous ne l'attendions pas si tôt. Akihiro Hino a profité du LEVEL5 VISION 2026 II Dream pour annoncer Inazuma Eleven: Bold Revolution, présenté comme la suite directe d'Inazuma Eleven: Victory Road.
Le patron de LEVEL-5 a joué la carte du teasing jusqu'au bout, en posant lui-même les questions auxquelles il ne répondra pas. Pourquoi ce titre, et qu'est-ce que cela signifie pour l'histoire ? Nous en saurons plus lors du prochain Level-5 Vision, et pas avant.
[Sequel Title Revealed!]— Inazuma Eleven Series (@InazumaSeries) September 10, 2026
We've revealed the title of the next game, a sequel to Inazuma Eleven: Victory Road!
Inazuma Eleven: Bold Revolution
And meet Shane Starfall (Nagi Furuhoshi), a brand-new character joining Bold Revolution!
Stay tuned to find out what role he'll… pic.twitter.com/KkvM1HBYf8
Un nouveau héros qui croisera la route de DestinLa seule vraie information concrète tient au protagoniste. Bold Revolution mettra en scène Shane Starfall, Nagi Furuhoshi en version japonaise, dont le passé inhabituel jouera selon Hino un rôle majeur dans le récit. Nous ne savons pas encore en quoi ce passé est si particulier, et c'est manifestement voulu.
Aucune plateforme annoncée, et c'est le vrai suspenseLEVEL-5 n'a communiqué ni support, ni fenêtre de sortie, ni modèle économique, et le jeu ne figure pas au line-up du studio pour le Tokyo Game Show. Nous partons naturellement du principe que la Switch et la Switch 2 seront concernées, puisque Victory Road tourne sur les deux, mais rien n'est signé tant que le studio ne l'a pas dit.
vient de franchir les 500 000 ventes. Il reçoit encore des DLC gratuits. Annoncer sa suite maintenant peut sembler prématuré, mais sans date de sortie ni plateforme confirmées, une sortie nous semble bien éloignée... et on est un peu habitué de la chose avec Inazuma Eleven...
Voyons-y pourtant une super nouvelle : Victory Road a traversé un développement interminable, avec des changements de titre en série depuis l'époque de Great Road of Heroes, et nous avons attendu ce jeu pendant des années. Si LEVEL-5 est capable d'enchaîner à un rythme normal cette fois, la licence n'en sera que mieux portante, et on pourrait donc ne pas avoir à attendre trop longtemps avoir de pouvoir jouer au prochain volet de ce RPG footballistique !
Vous imaginez Bold Revolution sur Switch 2, ou vous attendez surtout de savoir ce que cache le passé de Shane Starfall ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : LEVEL-5, Gematsu, Nintendo Everything
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