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Inazuma Eleven : Bold Revolution A paraître sur Switch 2
News Inazuma Eleven : Bold Revolution (Switch 2)

Inazuma Eleven : Bold Revolution sera la suite de Victory Road

LEVEL-5 annonce déjà une suite à Victory Road, avec un nouveau héros nommé Shane Starfall. Ni plateformes ni date pour l'instant, tout est renvoyé au prochain Vision.

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Résumé de cette actualité en trois points :
  • Inazuma Eleven: Bold Revolution a été annoncé lors du LEVEL5 VISION 2026 II Dream comme la suite directe de Victory Road
  • Un nouveau protagoniste entre en scène, Shane Starfall, qui croisera la route de Destin
  • LEVEL-5 ne communique ni plateformes, ni date, ni modèle économique, et renvoie tout au prochain Level-5 Vision

Nous ne l'attendions pas si tôt. Akihiro Hino a profité du LEVEL5 VISION 2026 II Dream pour annoncer Inazuma Eleven: Bold Revolution, présenté comme la suite directe d'Inazuma Eleven: Victory Road.

Le patron de LEVEL-5 a joué la carte du teasing jusqu'au bout, en posant lui-même les questions auxquelles il ne répondra pas. Pourquoi ce titre, et qu'est-ce que cela signifie pour l'histoire ? Nous en saurons plus lors du prochain Level-5 Vision, et pas avant.

Un nouveau héros qui croisera la route de Destin

La seule vraie information concrète tient au protagoniste. Bold Revolution mettra en scène Shane Starfall, Nagi Furuhoshi en version japonaise, dont le passé inhabituel jouera selon Hino un rôle majeur dans le récit. Nous ne savons pas encore en quoi ce passé est si particulier, et c'est manifestement voulu.
Ce nouveau venu croisera la route de Destin, le héros de Victory Road, ce qui confirme la continuité narrative entre les deux jeux plutôt qu'un redémarrage complet. Voilà qui devrait rassurer celles et ceux qui ont investi des dizaines d'heures dans le précédent épisode.

Aucune plateforme annoncée, et c'est le vrai suspense

LEVEL-5 n'a communiqué ni support, ni fenêtre de sortie, ni modèle économique, et le jeu ne figure pas au line-up du studio pour le Tokyo Game Show. Nous partons naturellement du principe que la Switch et la Switch 2 seront concernées, puisque Victory Road tourne sur les deux, mais rien n'est signé tant que le studio ne l'a pas dit.
Cette annonce peut surprendre, mais Victory Road a déjà un an, et vient de franchir les 500 000 ventes. Il reçoit encore des DLC gratuits. Annoncer sa suite maintenant peut sembler prématuré, mais sans date de sortie ni plateforme confirmées, une sortie nous semble bien éloignée... et on est un peu habitué de la chose avec Inazuma Eleven...

Voyons-y pourtant une super nouvelle : Victory Road a traversé un développement interminable, avec des changements de titre en série depuis l'époque de Great Road of Heroes, et nous avons attendu ce jeu pendant des années. Si LEVEL-5 est capable d'enchaîner à un rythme normal cette fois, la licence n'en sera que mieux portante, et on pourrait donc ne pas avoir à attendre trop longtemps avoir de pouvoir jouer au prochain volet de ce RPG footballistique !

Vous imaginez Bold Revolution sur Switch 2, ou vous attendez surtout de savoir ce que cache le passé de Shane Starfall ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : LEVEL-5, Gematsu, Nintendo Everything
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