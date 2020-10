News Immortals: Fenyx Rising (Switch)

Immortals Fenyx Rising - Présentation du jeu sur Nintendo Switch 29/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé il y a plus d’un an lors de l’E3 d’Ubisoft, Immortals Fenyx Rising arrive le 3 décembre prochain sur Nintendo Switch ainsi que sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et PC. Lors d’une Nintendo Direct Mini: Partner Showcase diffusé hier, Ubisoft nous a enfin dévoilé les premières images de gameplay du jeu sur Nintendo Switch.Ces premières images que vous pouvez retrouver dans la vidéo ci-dessous nous montrent une réalité qui est bien évidemment bien moins reluisante que les versions du jeu tournant sur les nouvelles générations de consoles ce qui n’est pas étonnant mais on attendra de pouvoir parcourir l’Île d’Or pour vous livrer un avis définitif sur un jeu que certains ont l’impression qu’il est très inspiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.