News Immortals: Fenyx Rising (Switch)

Immortals Fenyx Rising est un titre qui divise car s'il pioche allègrement dans le savoir faire technique d'Ubisoft pour nous créer un monde détaillé et ouvert de qualité qui fait indubitablement penser à un certain Breath, il subit depuis quelques semaines de nombreuses critiques autour du character design de ses personnages, considérés comme assez plats. Il est donc étrange qu'Ubisoft poursuive la promotion de son jeu via des séquences d'animes très soignées sans montrer un peu plus en parallèle les graphismes réelles d'Immortals: Fenyx Rising sur chaque console. Car c'est avant tout cela que cherche à savoir les potentiels acquéreurs : le jeu sera-t-il vraiment beau et plaisant à prendre en main.





En attendant d'avoir le titre en main, voici la dernière bande-annonce du jeu, toujours sous forme d'anime, qui montre que notre guerrière a de la poigne, quelque soit la taille de son adversaire. Le court film d'animation met bien en évidence le trio d'armes que nous aurons durant l'ensemble du jeu : l'épée, la hache et l'arc. Tous les joueurs ayant tâté d'un épisode assez récent d'Assassin's Creed retrouveront leurs marques avec de nombreuses touches d'action similaires et des mécanismes de combats identiques. Toute l'histoire nous sera racontée avec humour par les dieux Prométhée et Zeus (on retrouve pour le doublage de Zeus le sympathique Lionnel Astier de Kaamelott) et se montre plutôt orienté jeune public avec l'absence de sang. Réponse le 3 décembre 2020 pour vérifier si la potion magique a été trouvée par les équipes d'Ubi et on croise les doigts pour que la version Switch tienne la route en mode nomade et sur la télévision.