News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

La Treasure Box d'Hyrule Warriors: l'ère du fléau détaillée

Une présentation de 20 minutes chez Koei Tecmo en plein TGS

Koei Tecmo Games: programme spécial TGS 2020 : deux titres-clés (YouTube) – première moitié : nouvelle bande annonce et premier gameplay live d'Atelier Ryza 2: Los Legends & the secret faire, ainsi que d'autre premiers gameplays. Seconde moitié : premier gameplay live d'Hyrule Warriors: L'ère du fléau, ainsi que d'autres informations sur des introductions de personnages par l'équipe de développement. En présence de MC Ruriko Aoki, Yosuke Hayashi (producer), Masaki Furusawa (producer), et Ryouta Matsushita (director).

Hyrule Warriors: l'ère du fléau est très certainement l'annonce de la semaine de la part de Koei Tecmo et Nintendo. Voici quelques précisions concernant les informations qui seront détaillées le 26 septembre prochain, et également sur le contenu de l'édition collector du jeu, pour l'instant exclusive au Japon.Au Japon, Hyrule Warriors: L'ère du fléau aura droit à une édition collector, appelée la Treasure Box. Le site japonais du jeu nous permet de découvrir le contenu de cette édition collector qui coûtera la modique somme de 16720 yens, soit 145 euros environ.Son contenu :- Un plateau au design de la série The Legend of Zelda- Une couverture en forme de paravoile- Un charm en métal représentant un GardienL'édition collector Treasure Box de Hyrule Warriors: L'ère du fléau sortira au Japon le même jour que le jeu, le 20 novembre 2020. On aimerait bien que Nintendo envisage une édition collector en Europe, même si on avouera que nos finances seront ravies de s'en passer !Le public japonais peut précommander cette version sur le site My Nintendo Store japonais On savait que des détails sur Hyrule Warriors: L'ère du fléau seraient proposés le 26 septembre, une information proposée dans la vidéo de présentation du jeu diffusée cette semaine.Et ce sera durant le Tokyo Game Show, une hypothèse émise par Boris dans le dernier PNCAST , que Koei Tecmo nous permettra de découvrir le jeu plus en détails.Voici ce que nous dit le programme du TGS :Source : Gematsu