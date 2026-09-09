[Nintendo Direct] Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau revient sur Switch 2 le 25 février 2027
L'Édition ultime réunit tout le pass d'extension, améliore le rendu, met davantage d'ennemis à l'écran et ajoute un mode inédit pour les vétérans.News
- Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, Édition ultime sort le 25 février 2027 sur Nintendo Switch 2
- L'ensemble des contenus du pass d'extension est inclus
- Un nouveau mode, la quête Fléau, propose une difficulté relevée
- Les sauvegardes de la version Switch sont transférables, avec une remise à la clé aux possesseurs de la version Switch 1.
Retour en Hyrule cent ans avant Breath of the Wild. Nintendo a annoncé Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, Édition ultime, une version Nintendo Switch 2 remaniée du musou qui nous plongeait au cœur du Grand Fléau.
Tout le contenu réuni, et des champs de bataille plus peuplésLe mot ultime n'est pas juste là pour nous faire causer. Cette édition regroupe l'intégralité des contenus du pass d'extension. Pour ceux qui avaient laissé le jeu de côté avant ses vagues additionnelles, c'est le moyen le plus simple de tout rattraper d'un coup, en profitant d'un petit gap graphique que permettra le passage à la Switch 2.
Côté technique, Nintendo annonce en effet une qualité graphique et une fréquence d'images améliorées. Surtout, la firme promet davantage d'ennemis à l'écran, et c'est probablement l'argument le plus parlant sur un jeu de ce genre.
La quête Fléau, pour ceux qui ont déjà tout écuméLa vraie nouveauté s'appelle la quête Fléau, un mode inédit à la difficulté nettement relevée. Voilà de quoi donner une raison de revenir à ceux qui connaissent déjà chaque recoin du jeu par cœur, et qui n'ont pas forcément envie de refaire la campagne dans les mêmes conditions qu'en 2020.
Nintendo n'a pas détaillé le fonctionnement exact de ce mode pour l'instant, et on devrait en apprendre davantage d'ici la sortie du jeu l'année prochaine.
Une passerelle bienvenue pour les possesseurs de la version SwitchBonne nouvelle si vous aviez déjà arpenté ces champs de bataille sur Switch. Les données de sauvegarde de la version originale pourront être transférées vers cette nouvelle édition, ce qui évite de tout recommencer de zéro.
Mieux encore, posséder la version Switch donne droit à une réduction sur la version numérique de l'Édition ultime, disponible sur le Nintendo eShop. Nintendo n'a pas communiqué le montant de cette remise durant le Nintendo Direct, sur le site officiel seul le prix du jeu complet est indiqué : 59,99€.
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Source : Communiqué de presse Nintendo
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Si je m'abuse c'est le premier game key card de Nintendo (à part Pokopia de TPC).