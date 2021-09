Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau présente son 2nd DLC

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Le Gardien du souvenir (Nintendo Switch) 28/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Gardien du Souvenir 28/09/2021

Tandis que les 35 ans de la licence Zelda ont du mal à se faire entendre, Nintendo ainsi que Koei Tecmo Games ont dévoilé la seconde partie de DLC pour Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau.A partir du 29 octobre, les joueurs ayant acheté les DLC, pourront bénéficier de nouveaux épisodes (comme le Sauvetage de Cocorico et la Batailles des Anémones), de nouveaux stages dont l'Amphithéâtre, incarner Pru'ha et Faras et utiliser de nouvelles capacités.Le Pass d'extension comprend également le contenu déjà disponible de la vague 1.Rendez-vous le 29 octobre pour en apprendre toujours plus sur les prodiges et le mystérieux gardien.