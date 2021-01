News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Koei Tecmo vient de livrer ses données de chiffres de ventes de ses dernières sorties et on peut dire que tout est au vert pour le développeur et éditeur. Avec une hausse de 64,7 % de ses bénéfices par rapport à l'année dernière, voici de quoi sabrer le champagne (ou sortir le saké).





Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau est un grand succès, avec plus de 3,5 millions d'unités expédiées (et non vendues, petite différence importante) dans le monde depuis sa sortie, ce qui en fait le jeu Musou de type Warriors le plus vendu de tous les temps. Reconnaissons que la direction artistique a été plus que soignée et que le jeu s'est montré très agréable (je reconnais que faute de temps, je ne l'ai pas encore fini pour le moment).



Hyrule Warriors: Age of Calamity - Launch Trailer - Nintendo Switch 25/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mais ce n'est pas le seul sujet de satisfaction pour Koei Tecmo puisque les seules sorties japonaises et asiatiques de Romance of the Three Kingdoms XIV et d'Atelier Ryza 2 ont toutes deux été bonnes, avec respectivement 100 000 et 220 000 unités vendues.





On attend encore un peu pour voir avec Nioh 2, écoulé à plus de 1,4 million d'exemplaires sur PS4 depuis sa sortie, et dont la carrière devrait être boostée par la sortie des versions PC et PS5 courant février. Est-ce que cela sera suffisant pour égaler et dépasser les ventes cumulées sur PC et PS4 du premier Nioh, actuellement aux alentours de 2,5 millions d'unités vendues ? Le studio y croit. Une petite suggestion : sortez le sur Switch, et vous n'aurez aucun mal à dépasser ce score.





Source : Koei Tecmo, via VG24/7