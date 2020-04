News House Flipper (Switch)

Contrairement à ce que le titre pourrait laisser supposer lors d'un rapide coup d'oeil, House Flipper n'a rien à voir avec le célèbre jeu de café, mais vous met dans la peau d'un entrepreneur chargé de redonner belle allure à des intérieurs pas toujours en grande forme. On entre clairement dans la rénovation lourde, à la manière de ce que l'on peut voir sur certaines émissions de la TNT ou de Valérie Damidot.

A vous de gérer les différents contrats pour rénover des maisons franchement délabrés, en les achetant au départ ou pas. En fonction de votre budget, il faudra veiller à la bonne marche de votre chantier pour tout parvenir à remettre en état sans dépassement, en abattant les murs, en les tapissant, en installant de nouveaux meubles. Si vous revendez ensuite les maisons, vous pourrez faire de belles plus-values.

Un mode permet aussi de vous amuser tranquillement sans contrainte pour réaliser la demeure de vos rêves. Bref un titre qui devrait ravir à la fois les amateurs de home staging, les bricoleurs chevronnées....ou tout simplement ceux qui rêveraient de le faire en vrai mais ne se sentent pas de franchir le premier pas (il est vrai qu'en rénovation, on sait quand cela commence mais toujours quand cela se termine, surtout dans de l'ancien où l'on découvre quelques mauvaises surprises).

Merge Games s'occupera de la commercialisation du jeu en version console, à fois en version numérique mais aussi physique, ce qui devrait apporter encore plus de visibilité au jeu. Si vous avez envie de rebâtir une demeure de vos mains, de gagner de l'argente pour débloquer de nouveaux outils et de nouvelles compétences et vous lancer sur des projets de plus en plus ambitieux, notez que House Flipper arrive sur Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4 cet été.L'édition physique Signature édition sera commercialisée à 49,99 €. Les précommandes seront lancés le 8 mai 2020 via ce lien . (Attention, pour le moment les envois internationaux sont bloqués à cause du COVID-19, il faudra suivre l'évolution de la situation).