Horizon Chase Turbo dévoile l'extension Senna Forever

Horizon Chase Turbo était un très bon jeu comme nous vous l'avions indiqué au sein de notre test . Le titre va continuer à étoffer son contenu par le biais d'une nouvelle extension payante (5,99 $ donc l'équivalent en euro) centrée autour du célèbre pilote de Formule 1 : Ayrton Senna.





Un choix tout à fait compréhensible quand on se rappelle que le studio Aquiris derrière le développement d'Horizon Chase Turbo est brésilien, un pays qui voue encore un culte respectueux à son célèbre pilote disparu.





Lancée le 20 octobre, la nouvelle extension introduit un ensemble entièrement nouveau de voitures, de circuits et de fonctionnalités inspirées de la carrière de Senna, et proposera même un nouveau mode de carrière en solo qui vous permettra de suivre le parcours personnel de Senna au sein de sa carrière en sport automobile.



Si cette extension sera lancée sur tous les supports accueillant le jeu, on notera quelques différences. A 5,99 dollars sur Switch et les autres consoles, vous pourrez profiter du mode multijoueur local à quatre, ce que ne permettront pas les versions iOS et Android qui en contrepartie bénéficieront de l'extension au tarif réduit de 4,99 dollars. Une partie des bénéfices collectés par les ventes de cette extension sera consacrée aux programmes éducatifs de l'Ayrton Senna Institute.

Ayrton Senna Institute | 25 years 27/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La Fondation Ayrton Senna est une fondation reconnue d'utilité publique brésilienne qui a pour but de créer des opportunités de développement humain pour les jeunes Brésiliens, en coopération avec les entreprises, les gouvernements, les municipalités, les écoles, les universités et les ONG. Evoqué par Ayrton Senna lui-même deux mois avant son décès, ce projet est devenu réalité sous l'impulsion de sa famille six mois après l'accident mortel du pilote.

Instituto Ayrton Senna - A educação não pode parar 27/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Découvrons maintenant les caractéristiques de ce DLC :

Mode Carrière en mode solo : Suivez les pas du légendaire pilote brésilien à travers cinq chapitres nostalgiques.



Une toute nouvelle vue à la première personne (spécifique à Senna Forever) : Ressentez la chaleur du moment depuis l'intérieur d'un cockpit.





Nouvelle mécanique de stratégies de course (spécifique à Senna Forever) : Faites des choix difficiles et choisissez la configuration de votre voiture en fonction du circuit et des conditions météorologiques.



130 marques de Senna en mode Carrière : Poursuivez-les pour atteindre les performances historiques exceptionnelles du pilote.



Mode Championnat avec 18 équipes différentes à choisir et plus de 30 voitures à débloquer : Dominez la course mondiale sur circuit à travers ses trois catégories différentes.



Jouez seul ou jusqu'à 4 joueurs en local : Vivez des courses uniques sur chaque championnat avec l'imprévisibilité des conditions météorologiques, des circuits et des concurrents aléatoires (le mode multijoueur ne sera pas disponible dans les versions mobiles de l'extension).



