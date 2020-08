News Accessoires consoles

Manette Golden M Power A

La manette Golden M de Power A 18/08/2020





Manette Hori "Super Mario Mini Pad"

Manette filaire Hori Super Mario Mini Pad 18/08/2020







On ne sait pas si la sortie de ces manettes à l'effigie de Super Mario et son univers est liée au 35e anniversaire de la série Super Mario que Nintendo tarde à annoncer, mais toujours est-il que Hori et Power A ont tous les deux annoncé de nouvelles manettes Mario. Il s'agit de modèles déjà existants, sur lesquels des skins Mario ont été apportés.Du côté de chez Power A, on vous présente donc la manette filaire "Golden M". Comme son nom l'indique, le motif représente un M constitué de nombreux items des jeux Mario, évidemment de couleur dorée. La manette se veut ergonomique, est dotée d'une sortie Jack 3,5 mm pour écouteurs. Pour jouer, il sera nécessaire de lier la console à la manette via un câble USB détachable, afin de faciliter le rangement de la manette. Notez que Power A applique une garantie de 2 ans sur ses produits.Sur Amazon.fr, le produit n'est pas encore proposé en pré-réservation, mais il devrait l'être bientôt :La manette Golden M sortira aux Etats-Unis le 1e septembre pour 24,99 $.Du côté de chez HORI, faisons connaissance avec le Super Mario Mini Pad. Il s'agit d'une manette créée pour les mains des plus jeunes joueurs. Légère car dénuée des fonctions de vibration ou gyroscopiques, c'est certainement un complément de choix pour une manette secondaire destinée à des joueurs avec de petites mains.En voici quelques photos :Le Super Mario Mini Pad sera vendu au même prix sur Amazon.com, au prix de 24,99 $, à partir du 4 septembre.Vous noterez que sur les boites des manettes, il n'y a pas de logo 35e anniversaire des jeux Super Mario, ce qui tend à faire penser que ces sorties ne sont pas du tout liées à l'anniversaire de la série. Avez-vous déjà acquis des manettes de fabricants tiers tels que Hori et Power A ?