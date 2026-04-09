Holy Horror Mansion arrive sur Switch 2 en 2027, gameplay à l'appui
LEVEL-5 confirme son ghost craft RPG sur Switch 2 et montre enfin comment on transforme des objets en fantômes. Le jeu est attendu pour 2027.News
- Holy Horror Mansion est confirmé sur Nintendo Switch 2, aux côtés de la PlayStation 5 et de Steam, pour 2027
- Le premier gameplay dévoile ses trois piliers : photographier des objets, les fusionner en Mononoke, et combattre par cartes
- LEVEL-5 le décrit comme son plus grand projet cross-média, avec des déclinaisons annoncées dès cette année
Le jeu avait initialement été annoncé pour Switch en 2024
LEVEL-5 avait beaucoup promis et peu montré. C'est terminé : lors de son LEVEL5 VISION 2026 II Dream, le studio a confirmé Holy Horror Mansion sur Nintendo Switch 2 et a diffusé son premier vrai gameplay.
Un appareil photo, un manoir et beaucoup de fantômesLe principe tient en une image. Notre héros vit dans un manoir perché au-dessus de l'immeuble que possède sa grand-mère, met la main sur un appareil photo caché dans une pièce fermée à clé, tombe nez à nez avec un fantôme, et se retrouve embarqué dans une histoire qui le dépasse largement.
LEVEL-5 parle d'un ghost craft RPG, et l'expression est plus parlante qu'il n'y paraît. L'appareil photo sert à capturer des objets du quotidien pour les transformer en Mononoke, ces créatures issues du folklore japonais. Nous pouvons ensuite fusionner de petits objets en suivant des plans pour en obtenir de nouveaux, puis envoyer toute cette collection au combat dans des affrontements gérés par un système de cartes.
Cette idée de fabriquer ses alliés à partir de ce qui traîne dans une maison nous plaît beaucoup, parce qu'elle donne une raison de fouiller chaque recoin plutôt que de suivre un couloir. Reste à voir si le rythme tient sur la durée.
Le successeur de Yo-kai Watch qui n'en était pas unIl faut revenir au TGS 2024 pour comprendre ce que cette annonce change. Nous avions alors découvert le jeu à un moment où l'anime Yo-kai Watch était en pause, et nous y avions vu la relève désignée de la licence. L'idée était logique : même studio, même folklore, même envie de collectionner des créatures.
Le Vision de ce 10 septembre nous donne tort, et de la meilleure des façons. LEVEL-5 a annoncé dans la foulée Yo-kai Watch 2: Haunted Domain, un remake du deuxième épisode attendu lui aussi sur Switch 2.
Un projet plus gros qu'un simple jeuLEVEL-5 ne cache pas ses ambitions et présente Holy Horror Mansion comme son plus grand projet cross-média à ce jour, avec des produits dérivés et des déclinaisons médias annoncés dès cette année pour installer la licence. Chez ce studio, cela signifie généralement un anime, des jouets et une stratégie pensée sur plusieurs années.
Prix et âge suggéré restent inconnus, tout comme la présence éventuelle d'un mode multijoueur. Le jeu rejoint en tout cas un calendrier 2027 déjà bien garni chez LEVEL-5, entre DECAPOLICE et Snack World: Reloaded, tous deux confirmés sur Switch 2 eux aussi.
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Sources : LEVEL-5, Nintendo Everything
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