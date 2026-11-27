Hollow Knight: Silksong : l'extension gratuite Sea of Sorrow sort le 11 décembre
Team Cherry a enfin daté Sea of Sorrow : la première grande extension de Hollow Knight: Silksong arrive gratuitement le 11 décembre, sur Switch comme sur Switch 2.News
- Sea of Sorrow, la première grande extension de Hollow Knight: Silksong, sortira le 11 décembre sur Switch et Switch 2.
- Elle sera gratuite pour toutes celles et tous ceux qui possèdent le jeu.
- Hornet y explorera une nouvelle région de Pharloom, avec de nouveaux boss, de nouveaux outils, de nouveaux ennemis et même de la pêche.
On l'attendait depuis près d'un an, la voilà enfin datée ! Lors d'une présentation spéciale, Team Cherry a annoncé que Sea of Sorrow, la première grande extension de Hollow Knight: Silksong, sortira le 11 décembre. Et comme promis lors de son annonce en décembre 2025, elle sera entièrement gratuite pour celles et ceux qui possèdent le jeu.
Cap sur une mer oubliéeComme son nom le laisse deviner, Sea of Sorrow emmènera Hornet au-dessus et sous les flots d'une vaste mer oubliée. Au programme : une nouvelle région de Pharloom à explorer, de nouveaux boss à affronter, de nouveaux outils à maîtriser et de nouveaux ennemis à découper. La bande-annonce révèle même une surprise inattendue pour un metroidvania aussi exigeant : un mini-jeu de pêche !
Team Cherry parle bien de sa « première » grande extension, de quoi laisser espérer d'autres contenus par la suite. Une belle façon de prolonger le succès d'un jeu qui avait dépassé les sept millions de ventes quelques mois seulement après sa sortie en septembre 2025.
sur notre serveur Discord !
Source : Gematsu
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.