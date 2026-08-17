Hogwarts Legacy reviendra avec un deuxième épisode !
Après un succès planétaire avec Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, les développeurs d'Avalanche Studios vont remettre le couvert... On vous dit tout dans cet article !News
C'est avec stupéfaction qu'en pleine canicule, nous avons reçu un courrier d'Edwige nous annonçant des novelles concernant le jeu vidéo ayant tout écrasé sur son passage à sa sortie en 2023. Hogwarts Legacy serait de retour avec on l'espère une version Switch 2 aux petits oignons.
Dans une lettre adressée à ses actionnaires, Warner Bros déclare que Hogwarts Legacy 2 est en cours de développement. C'est donc la première fois que ce jeu est évoqué officiellement. Pour l'instant aucune autre information officielle n'a fuité mais gageons qu'une communication sera orchestrée avant la fin de l'année pour faire monter la sauce avant la sortie de la série !
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