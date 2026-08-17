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Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard Disponible sur Switch 2 depuis le 05/06/2025
News Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard (Switch 2)

Hogwarts Legacy reviendra avec un deuxième épisode !

Après un succès planétaire avec Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, les développeurs d'Avalanche Studios vont remettre le couvert... On vous dit tout dans cet article !

News
2026 sera une année où Harry Potter sera célébré en grandes pompes avec une série attendue en fin d'année sur HBO Max qui promet !

C'est avec stupéfaction qu'en pleine canicule, nous avons reçu un courrier d'Edwige nous annonçant des novelles concernant le jeu vidéo ayant tout écrasé sur son passage à sa sortie en 2023. Hogwarts Legacy serait de retour avec on l'espère une version Switch 2 aux petits oignons.
Nous avions été patient avant de voir débarquer sur la Nintendo Switch 1 première du nom en fin d'année 2023. Le jeu souffrait d'un framerate poussif couplé avec des temps de chargement assez longs. Toutefois, nous avions eu la chance de gouter à ce petit bijou sur une machine datant de 2017 ! Une mise à jour sur Switch 2 est sortie l'année dernière permettant d'optimiser le portage sur la console de Nintendo.

Dans une lettre adressée à ses actionnaires, Warner Bros déclare que Hogwarts Legacy 2 est en cours de développement. C'est donc la première fois que ce jeu est évoqué officiellement. Pour l'instant aucune autre information officielle n'a fuité mais gageons qu'une communication sera orchestrée avant la fin de l'année pour faire monter la sauce avant la sortie de la série !
L'attente sera très forte et les développeurs d’Avalanche ne vont pas pondre le jeu d'un coup de baguette magique. En attendant, il faudra faire preuve de patience avant l'arrivée du second épisode qui nous l'espérons reprendra le meilleur du premier épisode tout en corrigeant ses défauts !
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