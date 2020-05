Petit désamour actuel autour de PlatinumGames ? Le studio semble surtout avoir un poil mal géré sa communication et brouillé les repères des fans en annonçant devenir un éditeur à part entier (le rêve du studio) mais sans montrer les avancées d'anciens projets. Le problème touche tout particulièrement les possesseurs de consoles Nintendo car le studio a bien martelé son envie de développer ses titres pour l'ensemble des plateformes, a ouvert en grand les portes en particulier à la PS4 de Sony (et on se doute à la PS5) tandis que parallèlement des exclus Wii U tombaient (Wonderful 101) et des titres très attendus sur Switch, exclusifs, ne nous avaient rien apporté de neuf depuis...2017.





Bayonetta 3, cela fait des mois que Hideki Kamiya nous annonce des nouvelles rassurantes sur la bonne santé du titre, la bonne conduite du projet et nous promet un grand titre. Cependant, depuis 2017, nous n'avons rien vu à part le teaser. Et la lassitude commence clairement à s'entendre dans les chaumières.



Les joueurs ne sont pas fous, ils savent bien qu'en parallèle, Kamiya, avec une partie de son équipe, bosse dur sur le titre Babylon's Fall, un titre uniquement prévu sur PC et PS4 et sur Project GG. Wonderful 101, exclusivité Wii U, est passé par la case financement participatif pour pouvoir être développé sur PS4 (et sur Switch). Vous avez entendu probablement parlé du mauvais buzz autour des premiers tests de framerate de la version Switch, confirmant que nous avons gagné en résolution par rapport à l'édition Wii U (un vrai 1080p en mode salon contre un 720p ) mais au détriment du framerate, descendant selon les analyses à plusieurs reprises sous les 24p, donc une chute clairement visible aux yeux des joueurs. Les accusations sont assez vite tombées, avec un Wonderful 101 remasterisé pour profiter de la puissance de la PS4 et légèrement downgradé pour basculer sur la version Switch. Bref, on a accusé PlatinumGames d'avoir été paresseux vis à vis de la Switch et d'avoir privilégier la version PS4 (et ceux ayant participé au financement du portage du jeu sur la console Sony).





Wonderful 101 dès aujourd'hui sur l'eShop

Si nous aimons beaucoup Wonderful 101 sur Wii U et que nous nous réjouissions de pouvoir y rejouer sur Switch, ce bad buzz a clairement fait l'effet d'une douche froide. Mais avant de critiquer PlatinumGames, nous préférons attendre d'avoir la version Switch en main pour réellement comparer les deux versions Switch/Wii U, d'autant que depuis, des critiques beaucoup plus positives ont été publiées sur ce portage Switch. Wonderful 101 est disponible sur l'eShop dès aujourd'hui au tarif de 44,99 € (la version physique arrivant en retard le 3 juillet) et nécessite 7,6 Go pour s'installer.





Bon alors c'est quand qu'on voit Bayonetta 3 ?

C'est dans ce contexte particulier, avec d'autres gros titres exclusifs à la Nintendo Switch annoncés depuis bien longtemps et ayant connu un report sans avoir quoi que ce soit à se mettre sous les yeux (Metroid Prime 4, la suite de Breath of the Wild, Shin Megami Tensei V, Pikmin 4 dont on se demande encore si en 2015 c'était une blague de M Miyamoto indiquant que le titre était fini), que les joueurs se sont posés des questions sur Bayonetta 3. En mars, on devait nous en parler "très bientôt", nous arrivons fin mai et nous n'avons toujours rien vu depuis 2017. La rumeur a commencé à enfler : et si le jeu était annulé ? Ou du moins ne donnant rien de vraiment intéressant, le projet aurait été mis en sommeil ou rebooté ?





Hideki Kamiya en a profité, lors d'une interview accordée à VGC , pour clarifier à nouveau les choses autour de Bayonetta 3 : non le projet n'est pas abandonné, vous pouvez jeter vos inquiétudes par la fenêtre et être tranquille.