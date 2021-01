News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Comment déménager un joueur qui s'est épanoui dans une ile donnée vers une autre ile ? C'est le genre de question qui se pose quand, enfin, une seconde Switch arrive dans le foyer : chacun veut pouvoir jouer à Animal Crossing: New Horizons sur sa propre machine, et de fait, se pose naturellement la question de déménager son joueur.Tout d'abord, la manipulation n'est possible que si le joueur à déplacer n'est pas délégué insulaire de l'ile d'origine. Si c'est le cas, seul un déménagement entier sera possible, via l' application (officielle) de transfert d'île Pour déménager un joueur, vous aurez besoin :- Deux consoles à jour- De deux jeux Animal Crossing: New Horizons, également à jourLes pré-requis pour que le déplacement d'habitant soit autorisé sont :- Ne pas être délégué insulaire de son ile- Habiter une maison de l'ile initiale- Il ne doit pas y avoir plus de 8 joueurs sur l'île de destinationSur la console qui contient actuellement la partie avec le joueur que vous souhaitez déplacer, réalisez les actions suivantes :- Retournez à l'écran d'accueil du jeu- Appuyez sur le bouton "-" pour ouvrir les paramètres- Sélectionnez "Transfert vers une autre ile" auprès de Tom Nook- Sélectionnez "Aide-moi à déménager"- Sélectionnez "Oui, c'est correct"- Confirmez deux fois "Oui, je suis prêt(e)" quand on vous le demandeSur la console où vous souhaitez envoyer votre personnage, réalisez les actions qui suivent :- Lancez le jeu avec le compte utilisateur que vous utiliserez pour votre résident (il faut que ce soit un utilisateur qui n'a jamais joué au jeu sur la console cible pour qu'il n'y ait pas de sauvegarde parasite !)- Sélectionnez "Je déménage" à la proposition de Méli et Mélo quand vous lancez le jeu- Sélectionnez "Oui, c'est fait" : lancez le processus et attendez que la proposition de transfert soit effective depuis l'autre console- Confirmez "Oui, c'est correct" quand vous voyez apparaitre le nom de l'ile et de votre résident.On repasse sur la première console où vous confirmerez la Switch de destination : le transfert va pouvoir commencer.Vous aurez ensuite quelques tâches à réaliser, une fois le transfert terminé, sur la console de destination :- Choisissez l'endroit où vous voudrez construire votre maison- Si vous êtes le premier habitant de cette ile, vous en deviendrez le délégué insulaire (à vous le pouvoir !) mais vous passerez votre première nuit dans une tente- Si un autre joueur habite déjà sur l'ile, alors le transfert de la maison est instantanéA lire aussi : notre grand Guide Animal Crossing: New Horizons Voilà qui devrait permettre à chaque joueur souhaitant transférer un seul personnage de réaliser cette tâche tout à fait sereinement ! Bon jeu à tous et n'hésitez pas à venir sur Discord nous poser vos questions techniques sur le jeu, on fera de notre mieux, avec la communauté fort active de notre serveur, d'y répondre !