News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Quels sont les ingrédients de la Fête du partage ?

Comment aider Dindou à améliorer ses plats ?

Après Halloween, c’est au tour de Thanksgiving, appelée Fête du Partage dans le jeu, d’avoir lieu. À cette occasion, Tom Nook a invité jusqu’à minuit un chef de renommée mondiale qu’on avait déjà pu rencontrer dans les précédents épisodes de la série, Dindou. Pour réaliser l’événement et espérer récupérer tout les objets qui lui sont liés il vous faudra apporter à Dindou différents ingrédients afin qu’il puisse cuisiner de somptueux plats.Afin de récupérer les différents objets voici les plats que vous devrez réaliser, notez bien les ingrédients à récupérer :- Potée de palourdes avec 3 palourdes japonaises, une pétoncle peut être ajoutée en bonus.- Tarte aux citrouilles avec 2 citrouilles de couleurs différentes, qui peut-être améliorée avec 2 citrouilles dont les couleurs ne vous ont pas été demandées précédemment.- Un gratin dont la recette peut changer en fonction de l’hémisphère dans lequel vous vivez, qui peut être amélioré à l’aide d’un crabe de dungeness.- Un poisson meunière qui est une combinaison de deux poissons qui peut être un Cardeau et un Vivaneau ou une Limande et un Bar Commun.Sachez que si vous ne trouvez pas certains ingrédients, vous pouvez vous rendre chez les habitants qui sont restés chez eux en cette merveilleuse journée et vous pourrez faire un échange d’ingrédient avec eux.Une fois que vous aurez cuisiné ces quatre plats, Dindou vous aura offert un tapis, le sol, et le mur Fête du Partage ainsi qu’une Corne d’Abondance mais ce n’est pas tout ce qu’il y a à accomplir.En effet, après cela vous pouvez continuer à aider Dindou en améliorant les plats et il vous donnera des récompenses parmi la liste d’objets suivante :- Chaise Fête du Partage- Âtre Fête Du Partage- Décoration Fête du Partage- Plat à Gratin Fête du Partage- Socle Fête du Partage- Décor de Blé Fête du Partage- Service Fête du Partage- Table Fête du PartageNe vous inquiétez pas, si vous n’avez pas eu le temps de récupérer toutes les récompenses, certains objets seront dès le lendemain en vente chaque jour à la boutique de Méli et de Mélo et des plans de bricolage seront également disponibles via l’ensemble Bricolage du Partage pour construire les récompenses qu’ils pourraient vous manquer.A lire aussi : nos autres guides Animal Crossing New Horizons Vous n’avez donc pas de temps à perdre, rendez-vous sur votre île et allez vite parler à Dindou !