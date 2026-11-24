News Détente
GTA VI cache un easter egg Mario et Luigi au cœur de Leonida
GTA VI cache un joli clin d'œil à Mario et Luigi dans son immense monde ouvert. Un bloc mystère, deux casquettes et deux initiales : Rockstar aurait-il un faible pour les frères plombiers ?News
Résumé de cette actualité en trois points :
Qui l'eût cru ? Grand Theft Auto VI, que l'on n'attendait pas forcément sur ce terrain, cache un adorable clin d'œil à notre plombier moustachu préféré. Découvert par le youtubeur TheGamingRevolution, cet easter egg se trouve dans les ruines d'un site perdu en pleine campagne, dans le comté de Lummox, au nord de Leonida.
Pour rappel, GTA VI n'est pas disponible sur les consoles Nintendo. Il faudra donc se contenter de la vidéo pour admirer Jason et Lucia version frères plombiers...
Aimeriez-vous voir d'autres clins d'œil à Nintendo cachés dans les grands jeux tiers ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : TheGamingRevolution (YouTube), via NintendoLife
- Un easter egg inspiré de Super Mario a été découvert dans Grand Theft Auto VI.
- Un bloc presque invisible, au sommet de ruines du comté de Lummox, libère deux casquettes rouge et verte marquées J et L.
- Ces casquettes font évidemment écho à Mario et Luigi, appliquées à Jason et Lucia, les héros du jeu.
Qui l'eût cru ? Grand Theft Auto VI, que l'on n'attendait pas forcément sur ce terrain, cache un adorable clin d'œil à notre plombier moustachu préféré. Découvert par le youtubeur TheGamingRevolution, cet easter egg se trouve dans les ruines d'un site perdu en pleine campagne, dans le comté de Lummox, au nord de Leonida.
Un bloc, deux casquettesEn grimpant au sommet des ruines, on peut apercevoir un bloc presque invisible qui flotte au-dessus de la structure principale. Il suffit de sauter dedans, façon Super Mario Bros., pour le faire éclater et révéler deux casquettes : une rouge marquée d'un « J » pour Jason, et une verte marquée d'un « L » pour Lucia. Difficile de faire plus explicite !
Rockstar ne s'est pas exprimé sur le sujet, mais le clin d'œil ne laisse guère de place au doute. Petite ironie de l'histoire, le jeu affronte justement le remake de Zelda Ocarina of Time pour le titre de jeu de l'année aux Game Awards. Entre rivaux, on sait se faire des politesses !
GTA 6 - Secret Mario Easter Egg Location (Free Jason & Lucia Hats)
Pour rappel, GTA VI n'est pas disponible sur les consoles Nintendo. Il faudra donc se contenter de la vidéo pour admirer Jason et Lucia version frères plombiers...
Aimeriez-vous voir d'autres clins d'œil à Nintendo cachés dans les grands jeux tiers ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : TheGamingRevolution (YouTube), via NintendoLife
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.