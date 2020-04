News Cooking Mama: Cookstar (Switch)

Décision lourde de sens mais fort compréhensible, voire même impensable au vu des intérêts en jeu. Si Cooking Mama: Cookstar est bien sorti sur le marché brièvement avant d'être retiré aussi vite de l'eShop de la console, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas reçu le feu vert des ayants droits. Attitude suicidaire ou grosse boulette, on reprécise les choses.





La franchise Cooking Mama, qui a fait la joie de nombreux joueurs dans le passé, appartient au développeur japonais Office Create, qui avait un temps changé son nom en Cooking Mama Limited à l'époque du grand succès du jeu.







Office Create avait accordé le droit à la société Planet Entertainment de reprendre la franchise pour élaborer un nouveau jeu, à condition de respecter certains standards de qualité et de recevoir son quitus final avant toute mise sur le marché. C'est à ce niveau que le premier écueil est arrivé. Les préversions du jeu ne semblent pas avoir plu suffisamment à Office Create qui aurait demandé de nombreuses retouches, toutes ces modifications n'ayant semble-t-il pas été effectué. Office Create n'ayant donc pas donné son approbation pour la dernière version du jeu, elle a donc demandé le blocage et le retrait du jeu de l'eShop de Nintendo et fait des demandes similaires auprès des différents revendeurs ayant des versions physiques du titre. Dans ces conditions de bras de fer juridique avec les ayants-droits ainsi présenté par Office Create, le jeu Cooking Mama : Cookstar n'a quasiment aucune chance de réapparaître sur l'eShop, ce qui en fera un objet de collection pour certains.





Le second problème est plus épineux car il concerne la version PS4 du jeu, qui selon Office Create, n'a jamais été autorisée, les ayants-droits ayant découverts l'existence de cette version à leur insu. Cette version est donc selon eux illégale, même si le jeu est proposé à la vente par différents fournisseurs ayant déjà reçu des exemplaires. Au niveau de l'Europe, la version PS4 était annoncée pour une sortie le 12 mai 2020 au tarif de 39,99 € et son distributeur européen est la société Koch Media, bien embêtée par ce conflit entre les deux parties.







En l'état, rien ne peut donc assurer la poursuite de la vente de ce jeu sur PS4 en Europe à la date annoncée, d'autant plus avec ce communiqué de presse officielle d'Office Create clarifiant aux yeux de tous la situation actuelle que l'on peut lire ici . Il va s'en dire que les contrats signés par chacun vont être plus qu'épluchés au mot près par les différents protagonistes car s'il y a eu une erreur commise au niveau de Planet Entertainment, la société joue gros.





Nous aimerions remercier nos fans et consommateurs pour leur support continu de la licence Cooking Mama au fil des années. Comme beaucoup d’entre vous le savent, Planet Entertainment LLC a récemment mis en vente Cooking Mama: Cookstar aux États-Unis, en Europe et en Australie. Il s’agissait d’une mise en vente non autorisée, contraire au contrat entre Planet et Office Create.



En août 2018, Office Create a autorisé Planet à développer le jeu Cooking Mama: Cookstar pour Nintendo Switch. Malheureusement, la qualité des versions préliminaires n’atteignaient pas les standards que nos consommateurs méritent. Office Create a souligné un grand éventail de lacunes touchant à l’expérience, la qualité, et au contenu du jeu. Cependant, et en dépit du fait qu’ils étaient contractuellement obligés de corriger les lacunes identifiées et de re-soumettre une version corrigée qu’Office Create aurait dû approuver, Planet a procédé à la publication de Cooking Mama: Cookstar sans répondre à tous les refus et sans l’approbation d’Office Create.

Nous avons aussi appris que Planet et/ou son distributeur européen ont fait la promotion d’une version PS4 de Cooking Mama: Cookstar. Office Create n’a pas permis à Planet (ni a aucune entité) de créer des jeux Cooking Mama pour PS4. Office Create n’a pas été impliqué dans le développement d’un quelconque jeu Cooking Mama pour la PS4.

Le 30 mars 2020, Office Create a notifié à Planet la résiliation immédiate de son droit à utiliser la licence à cause de la violation intentionnelle du contrat de licence par Planet. Malgré cela, Planet continue de promouvoir et de vendre la version non-autorisée de Cooking Mama: Cookstar sur son site internet en violation délibérée des droits d’Office Create. À ce jour, Planet n’a pas confirmé le statut de la version PS4 non autorisée.

Office Create est en train d’explorer toutes les possibilités d’action en justice contre Planet pour protéger nos consommateurs, nos droits de propriété intellectuelle, et la série Cooking Mama. Pendant ce temps, nous continuons de remercier nos consommateurs et fans loyaux de Cooking Mama pour leur soutien continu et nous regrettons sincèrement tout la confusion et la déception causée par le comportement de Planet.

Nous restons étonné qu'une telle situation puisse encore arriver de nos jours et on ne peut que regretter que la franchise Cooking Mama ne soit impactée par cette mauvaise publicité alors qu'on se faisait une joie de retrouver une nouvelle version. Mais la qualité de ce nouveau titre étant clairement contestée par Office Create, cet opus Cookstar est mis à mal dans l'esprit des consommateurs.







On attendait la réponse de Planet Entertainment, qui avait été donc sévèrement taclé jusque là. Elle est arrivée il y a quatre petites heures sur le compte Twitter du studio :



Voici ce que nous pouvons lire :







Planet Entertainment veut expliquer le mystère entourant le jeu Nintendo Switch à tous les fans de Cooking Mama: Cookstar. Office Create, le détenteur des droits de Cooking Mama, a approuvé une conception de jeu détaillée en 2019. 1st Playable, le développeur du jeu et Planet ont suivi la conception approuvée strictement. Cette conception est le jeu tel qu'il est exactement aujourd'hui sur Nintendo Switch et comprend également de nombreuses suggestions supplémentaires d'Office Create qui ajoutent de la valeur au gameplay.

Malheureusement, des différences créatives sont apparues alors que Cooking Mama: Cookstar était sur le point d'être achevé et cela sortait du cadre de notre accord et de la conception du jeu approuvée par Office Create.

Par contrat, Planet est pleinement en droit de publier Cooking Mama: Cookstar. Il n'y a aucun litige ou décision en cours qui empêche Planet de publier le jeu. Les fans de Cooking Mama ont été très enthousiastes à propos de Cooking Mama: Cookstar, y compris ce qui concernent les nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment les plats végétariens, les dernières tendances culinaires comme le “Unicorn Food”, les repas partagés via photos, etc.

Nous apprécions la réponse positive écrasante et le soutien des fans de Cooking Mama: Cookstar. Office Create a notre respect total. Nous les remercions de leur sagesse et leur souhaitons bonne chance.

Planet Entertainment semble compter sur son bon droit pour maintenir la commercialisation du jeu tout en jouant l’apaisement, les tractations vont devoir se poursuivre. On joue sur les mots avec d'un côté l'indication d'un accord d'un concept et de l'autre le refus d'une réalisation technique non finalisée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. A noter que Planet Entertainment n'évoque pas directement la version PS4.