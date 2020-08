News GRID Autosport (Switch)

GRID Autosport se dote enfin d'un mode en ligne et de multiples autres ajouts

Sorti il y a bientôt un an sur la nomade de Nintendo, GRID Autosport est à ce jour le jeu de course le plus réaliste et complet paru sur Nintendo Switch. Et pour renforcer ce sentiment, Codemasters nous rajoutera du contenu très attendu avec une toute nouvelle mise à jour.