Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition arrive en 2021 sur Switch

Cela faisait des années que les joueurs de consoles Nintendo attendaient l'arrivée d'un jeu GTA. D'ici quelques semaines, leur souhait sera réalisé avec l'arrivée non pas d'un jeu, mais de trois !Aujourd'hui, Rockstar Games vient d'annoncer la sortie (ou plutôt la ressortie) d'une trilogie de jeux Grand Theft Auto.Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition contiendra les trois grands jeux GTA des années 2000 : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas.La "Definitive Edition" contiendra les 3 jeux avec des améliorations graphiques et un gameplay plus moderne, sur les 3 titres. Sans pour autant toucher à l'ambiance nostalgique des jeux originaux.Le plus intéressant dans cette annonce est la sortie de cette compilation dès cette année sur toutes les consoles du marché : de la Xbox Series X à la Switch, en passant par la PS4 et le PC. Même les appareils iOS et Android auront le droit à ces jeux en 2022.Rockstar Games devrait dévoiler plus d'infos sur ces jeux dans les semaines qui viennent. Nous vous tiendrons évidemment au courant !