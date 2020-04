News Going Under (Switch)

Going Under - Announcement Trailer - Nintendo Switch 15/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Entre hack'n slash et roguelite/roguelike, Going Under vous proposera d'explorer des donjons générés aléatoirement. Vos armes de stagiaire non rémunérée ? Des pots de fleurs ou encore des stylos géants, et il faudra bien ça pour vous défaire des employés transformés en monstres dans ces ruines de start-up maudites.Une chose est sûre, le pitch du jeu d'Aggro Crab Games a de quoi intriguer et ce n'est pas sa direction artistique haute en couleurs qui nous fera dire le contraire. Mais jugez plutôt :L'héroïne du titre, Jackie Fiasco, gagnera en puissance au fil de vos explorations, vous permettant de débloquer de nouvelles capacités avec l'expérience engrangée, un immanquable du genre.Si le jeu n'a pas encore de date de sortie précise, une démo, disponible uniquement sur Steam pour le moment, permettra de vous faire une idée du titre. Alors si vous avez toujours rêvé de massacrer des employés à la pelle, vous savez ce qui vous reste à faire.