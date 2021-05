News Ghosts (Switch)

Écrit et réalisé par Jed Shepherd (scénariste et producteur exécutif de HOST et de Dread Central &), en partenariat avec Visible Games & Limited Run Games, le jeu s'inspire des travaux du scénariste mannois Nigel Kneale et de la confusion entre réalité et fiction des films de found footage des 25 dernières années. L'écueil pour ce genre de jeu est souvent de donner l'impression d'être beaucoup trop spectateur et passif, et de nous apporter des titres que l'on oublie assez vite. Le challenge est donc de résoudre cette difficulté pour en faire un titre plaisant, qui vous glacera le sang.





On évoque le retour du casting de Host (Haley Bishop, Radina Drandova, Jemma Moore, Caroline Ward et Emma Louise Webb), Ghosts devrait nous présenter quelques créatures peu ragoûtantes conçues par Trevor Henderson (SirenHead) et fabriquées par la Jim Henson's Creature Shop (Labyrinthe / The Dark Crystal).



Vous jouez le rôle d'un producteur de télévision qui dirige le fourgon de diffusion extérieur d'une chaîne câblée en difficulté appelée FrighTV. Leur émission phare est Ghosts. C'est la seule chose que les gens veulent regarder sur la chaîne. Une émission qui, à son apogée, a attiré des millions de téléspectateurs sur une grande chaîne. Les téléspectateurs étaient rivés à leur écran alors que le présentateur, accompagné d'une équipe de chasseurs de fantômes enthousiastes, explorait les lieux hantés du pays.

Au fil des ans, l'audience de Ghosts a commencé à chuter, ce qui a conduit à l'abandon de l'émission par la chaîne et à son abandon sur diverses chaînes gratuites jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par FrighTV et rebaptisée pour être relancée en 2022. La chaîne est jonchée de publicités terribles et de bandes-annonces de films dont vous n'avez jamais entendu parler et que vous ne voulez jamais regarder.

Alors que les acteurs explorent les lieux, vous devez non seulement vous inquiéter de leur sécurité, des bruits que vous entendez autour de la camionnette et des voisins étranges, mais il y a aussi la légende urbaine de la Longue Dame. Depuis des dizaines d'années, les habitants de cette rue ont peur d'apercevoir la Longue Dame. Elle apparaît dans les moments de tragédie, regardant à travers les fenêtres des maisons de la rue. On dit que si vous regardez directement son visage, vous mourrez. Les vendeurs de rideaux font des affaires d'or ici.



La particularité de ce jeu est donc de devoir contraindre les joueurs de ne lancer qu'à partir de 22h, sinon vous n'aurez accès qu'à une carte de test classique.





Si vous réussissez le "test", vous aurez accès à une version déverrouillable où vous pourrez respirer et sauvegarder votre progression, mais une fois que vous aurez atteint 22 heures, les paris seront ouverts ! Mais tous vos choix ont des conséquences. Jouer la sécurité n'est pas toujours la meilleure option !

Ghosts [Switch/PS4/XOne/PC] Debut Video 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Grâce à une campagne Kickstarter réussie, le jeu d'horreur en vidéo full motion Ghosts sera réalisé sur Switch, l'objectif de récolter 190 904€ a été atteint à quelques jours de la fin de la campagne. Ghost est donc un jeu d'action en direct et en temps réel, qui aura la particularité de devoir être joué à 22h dans votre fuseau horaire local. Ghosts est dirigé par Visible Games. Limited Run Games produira une version physique.Ghosts sera lancé sur Switch au début de l'année 2022. Pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur Kickstarter