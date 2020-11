News Ghost of a Tale (Switch)

Ghost of a Tale est un titre RPG disponible depuis quelques semaines sur l'eShop de votre Switch (pour 24,99 €). Mettant en action une souris ménestrel prénommée Tilo, vous devrez vous échapper des cachots de "Fort Deruine", un donjon rempli de secrets et bien gardé par des rats, et l'aider à retrouver sa bien-aimée Merra. Cette petite perle indépendante vous propose de nombreuses quêtes secondaires et il faut reconnaître que le titre a joui de très bonnes critiques sur les différentes plateformes ayant accueilli le jeu tout en ayant une sortie peu médiatisée sur Switch (nous ne l'avons même pas vu passer au niveau de la rédaction).

Si chacun peut rattraper cette lacune en se précipitant sur l'eShop, les fans de versions physiques seront ravis d'apprendre que Super Rare Games va lancer à partir du 26 novembre 2020 les ventes de 5000 exemplaires physiques. Un met exclusif de choix, accompagné d'un manuel en couleur, d'un dessin intérieur, un autocollant exclusif et trois cartes à collectionner au hasard parmi un jeu de cinq cartes (si vous souhaitez tenter la collection, il est possible d'acheter un pack supplémentaire de 3 cartes aléatoires pour 3,36 €).

Pour ne pas ratez cette occasion, rendez-vous donc le 26 novembre à 18h GMT (10h PT/1pm ET) et préparez-vous à dépenser environ £27 (hors taxes et frais d'expédition), soit 36,31 €, les commandes pourront être envoyés dans le monde entier. L'adresse est celle de superraregames.com . L'éditeur a l'habitude d'envoyer juste après la mise en vente les jeux, vous ne devriez donc pas patienter trop longtemps ensuite pour pouvoir y jouer.





Un bundle spécial regroupant Ghost Of a Tale, Monster Prom et Yes,Your Grace est également disponible à la vente, pour 108,94 €.



Ghost of a Tale - Launch Trailer - Nintendo Switch

Aux manettes du développement de ce jeu, nous n'avons pas n'importe qui. En effet, c'est Seith CG, ancien animateur de chez DreamWorks et d’Universal (il a œuvré sur des titres comme le Prince d'Egypte, Gang de Requins et Moi, Moche et Méchant) pendant quinze ans, qui a décidé enfin de réaliser son projet : créer des jeux vidéo. Ghost of a tale est son premier projet et on ne peut que constater un graphisme de toute beauté qui témoigne bien de sa patte d'animateur au cinéma. La musique n'est pas laissée de côté. Texte en français à l'écran, mais pas de doublage sonore. Si vous ne voulez pas vous le procurer en version physique, il vous faudra réserver 1252 Mo pour l'installer.







Voici une vidéo de gameplay de ce jeu qui mérite toute votre attention :





Ghost of a Tale Nintendo Switch Gameplay

Aventure, Action, casse-tête et RPG, voici un titre bien complet de l'éditeur Plug In Digital.