News Georifters (Switch)

Georifters, un titre plateforme et de réfléxion, proposera son gameplay multijoueur le 18 septembre 2020

Un plate-forme 3D d'aventure et de puzzle qui vous emporte dans une aventure à travers 30 niveaux découpés en 300 scènes, où pour avancer vous devrez manipuler des portions de mur et autres éléments de décor pour vous frayer un chemin et vous défendre de vos ennemis.