News Game Awards
Game Awards 2026 : 12 nominations pour Nintendo, dont le GOTY pour Zelda face à un certain GTA 6
Les nominations des Game Awards 2026 sont tombées, et Nintendo repart avec 12 citations. Le remake de Zelda Ocarina of Time affrontera notamment GTA VI pour le titre de jeu de l'année !News
Résumé de cette actualité en trois points :
C'est l'heure des pronostics ! Geoff Keighley a dévoilé ce mardi 17 novembre les nominations des Game Awards 2026, et Nintendo s'en tire plutôt bien avec 12 nominations au total. Sans surprise, c'est le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time qui mène la danse, avec pas moins de quatre catégories, dont la plus prestigieuse : le jeu de l'année.
C'est une sélection relevée, mais le remake a de solides arguments, entre ses critiques dithyrambiques (notre test parlait d'une transformation époustouflante, Metacritic n'est pas moins élogieux de son côté avec une note moyenne à 96), ses ventes record.
Ocarina of Time est également nommé pour sa direction artistique, sa bande-son et dans la catégorie action/aventure.
Précisons un peu le mode de vote : les lauréats seront désignés par un jury international, avec une petite part laissée au vote du public, ouvert dès maintenant sur le site des Game Awards.
Comme chaque année, on s'attend pendant l'événement à une pluie d'annonces et de bandes-annonces... et pourquoi pas une petite surprise de la part de Nintendo à cette occasion ? Des images du film Zelda, un petit teasing sur le prochain Mario, une image floutée de la Switch 2 OLED... n'importe quoi nous conviendra !
Ocarina of Time a-t-il ses chances face à GTA VI pour le titre de jeu de l'année ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
- Nintendo obtient 12 nominations aux Game Awards 2026
Quatre nominations concernent le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- Le titre est en lice pour le "Game of the Year" (jeu de l'année) face à GTA VI, Resident Evil Requiem, 007 First Light, Control Resonant et Phantom Blade Zero.
- Les lauréats seront dévoilés le jeudi 10 décembre lors de la cérémonie à Los Angeles.
C'est l'heure des pronostics ! Geoff Keighley a dévoilé ce mardi 17 novembre les nominations des Game Awards 2026, et Nintendo s'en tire plutôt bien avec 12 nominations au total. Sans surprise, c'est le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time qui mène la danse, avec pas moins de quatre catégories, dont la plus prestigieuse : le jeu de l'année.
Ocarina of Time fait face à un certain GTA VIPour décrocher le titre suprême, notre Link devra se défaire de sacrés concurrents : Grand Theft Auto VI, Resident Evil Requiem, 007 First Light, Control Resonant et Phantom Blade Zero.
C'est une sélection relevée, mais le remake a de solides arguments, entre ses critiques dithyrambiques (notre test parlait d'une transformation époustouflante, Metacritic n'est pas moins élogieux de son côté avec une note moyenne à 96), ses ventes record.
Ocarina of Time est également nommé pour sa direction artistique, sa bande-son et dans la catégorie action/aventure.
Toutes les nominations NintendoVoici la liste complète des nominations des productions Nintendo :
- Jeu de l'année (Game of the Year) : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
- Meilleure direction artistique : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
- Meilleure bande-son : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
- Meilleur jeu d'action/aventure : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
- Meilleur RPG : Fire Emblem Fortune's Weave
- Meilleur jeu familial : Nintendo Switch Sports Resort, Pokémon Pokopia et Yoshi and the Mysterious Book
- Meilleur jeu de simulation/stratégie : Pokémon Pokopia
- Meilleur jeu de sport/course : Nintendo Switch Sports Resort
- Innovation en matière d'accessibilité : Rhythm Heaven Groove
- Meilleure adaptation : Super Mario Galaxy, le film
On se retrouve le 10 décembre pour les résultatsLa cérémonie se tiendra le jeudi 10 décembre au Peacock Theater de Los Angeles, à partir de 1h30 du matin, dans la nuit du 10 au 11 décembre.
Précisons un peu le mode de vote : les lauréats seront désignés par un jury international, avec une petite part laissée au vote du public, ouvert dès maintenant sur le site des Game Awards.
Comme chaque année, on s'attend pendant l'événement à une pluie d'annonces et de bandes-annonces... et pourquoi pas une petite surprise de la part de Nintendo à cette occasion ? Des images du film Zelda, un petit teasing sur le prochain Mario, une image floutée de la Switch 2 OLED... n'importe quoi nous conviendra !
Ocarina of Time a-t-il ses chances face à GTA VI pour le titre de jeu de l'année ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.