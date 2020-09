News Fortnite (Switch)

Un nouveau bundle en vente dès le 30 octobre

Préparez-vous à l'événement "K.-O. Marvel"

Dans ce mode-ci, c'est avec les pouvoirs de Tornade, Thor, Iron Man ou encore le Dr. Fatalis qu'il faudra vous défendre face aux forces de Galactus. En effet, ce dernier envoie ses forces préparer le terrain avant son arrivé, par le biais d'IA similaires aux Acolytes mais aussi des collecteurs, explosant rapidement s'ils sont détruits.

Pour l'instant, ce mode reste encore quelque peu mystérieux mais quoi qu'il en soit, on en saura un peu plus très prochainement et comme toujours, nous vous informerons des dernières actualités ! Pour le moment, de nombreux bugs sont recensés et le mode a été désactivé sur Switch, le temps de laisser les équipes inspecter les problèmes et proposer des parades. Les problèmes touchent également actuellement les versions PS4 et PC. C'est donc une question de patience avant de pouvoir profiter à nouveau de ce mode. Créer votre propre super-héros ou super-héroïnes En marge de ces annonces, Epic a aussi sorti toute une panoplie de héros ou héroïnes personnalisables au gré de vos envies. En plus des héros et héroïnes à retrouver dans la boutique pour un temps limité (7 heures à l'heure où ces lignes sont écrites), leur outil de collecte et leur accessoire de dos sont aussi personnalisables et des émoticônes elles aussi personnalisables sont offertes à tous les joueurs se connectant avant le renouvellement de la boutique. De nouveaux packs dans les offres à durée limitée Encore du côté de la boutique, les offres à durée limitée ont été renouvelées avec le retour du pack "Reflet Obscur", comportant les tenues "Joker Obscur", "Jonesy Obscur" et "Chevaleresse Rouge Obscure", les accessoires de dos "Bouclier Obscur" et "Cube Sauvage" et la pioche "Hache Obscure", le tout pour 15,99 €.



Tony Stark façonne l'île à son image en déplaçant le QG des Avengers Gardons le meilleur pour la fin, l'arrivée de toute une nouvelle zone sur la carte à la place de celle anciennement constituée de Frenzy Farm et le Verger, celle de Stark Industries venant littéralement écraser le paysage que l'on connaissait jusqu'à présent, comme vous pourrez le voir sur ces captures maison ci-dessous. Avec ceci, un pack tout nouveau fait aussi son apparition : le pack "Serpent des rues", comprenant la tenue "Chercheur masqué", l'accessoire de dos "Porte-nunchaku", la pioche "Hast de rue" et 600 V-bucks, pour cette fois le prix peu onéreux de 3,99 €.



Cependant, outre Iron Man, vous pourrez aussi conduire sa voiture, une véritable bête de course, permettant d'utiliser un boost nitro (nécessitant d'être rechargé après utilisation, une charge dure en moyenne 3 secondes) unique n'ayant aucune influence sur la jauge d'essence de l'auto. Pour vous montrer à quoi ressemble ce petit bolide (et vous indiquer aussi sa position sur la carte au passage), voici une nouvelle capture maison :



Bien évidemment, Tony Stark est aussi sur les lieux avec sa combinaison d'Iron Man, et si vous avez la chance de le battre, vous aurez accès à la "salle du trésor", comme avec le Dr. Fatalis au Fief de Fatalis. A nouveau comme avec ce dernier, vous pourrez aussi récupérer deux pouvoirs d'Iron Man. L'un étant un grand rayon laser provenant de son armure, l'autre étant un équivalent des Gantelets Archaniques de Fatalis. Cependant, outre Iron Man, vous pourrez aussi conduire sa voiture, une véritable bête de course, permettant d'utiliser un boost nitro (nécessitant d'être rechargé après utilisation, une charge dure en moyenne 3 secondes) unique n'ayant aucune influence sur la jauge d'essence de l'auto. Pour vous montrer à quoi ressemble ce petit bolide (et vous indiquer aussi sa position sur la carte au passage), voici une nouvelle capture maison : Vous l'aurez compris, les équipes d'Epic n'ont pas fait les choses à moitié. On attend maintenant de voir ce qu'il se passera par la suite. Rappelons tout de même que la prochaine saison devrait démarrer début novembre, l'actuelle n'a débuté que depuis le 27 août ! Que pensez-vous de ces ajouts ? Avez-vous (re)lancé Fortnite pour découvrir cette nouvelle saison exclusivement axée sur l'univers Marvel ? N'hésitez-pas à nous faire-part de votre expérience sur notre serveur discord Source : Epic Games France Gamergen et Fortnite Battle Royal