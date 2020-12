News Thief Simulator (Switch)

Une news à l'attention des amateurs d'éditions limitées et physiques de différents titres sur Nintendo Switch ! Forever Entertainment pense à ce marché toujours bien présent en dévoilant la gamme "Forever Limited", avec pour débuter de nouvelles éditions physiques pour Panzer Dragoon : Remake, Thief Simulator, et Sparkle Ultimate Collection. Chaque titre se voit doter de trois éditions, plus ou moins collectors, et donc plus ou moins conditionnées à un tirage limité. On préfère tout de suite annoncer la couleur : si l'édition standard reste dans des tarifs communs à ce qui existe classiquement sur le marché physique, les éditions supérieurs vont casser votre portemonnaie. Chacun y trouvera son compte pour sa collection personnelle, mais bons nombres de joueurs resteront probablement sur un achat en version dématérialisée car bien plus accessible, surtout en période promotionnelle.





PANZER DRAGOON : REMAKE

Si cela vous coûte trop cher, une édition limitée à 59,99 € pourrait vous intéresser. Toujours avec son certificat numéroté mais produit en 2500 exemplaires, on retrouve une boite collector renfermant deux affiches A2 pour décorer les murs d'une de vos pièces avec le fier dragon bleu, des autocollants du jeu pour customiser votre station d'accueil Switch et votre console, la colle utilisée étant certifiée ne laissant pas de trace sur votre console, pas de risque théoriquement de connaître les inconvénients de précédents stickers que nous avions pu recevoir au tout début du lancement de la console. Un petit chiffon pour une séance de nettoyage de vos lunettes et l'écran de votre console, le boitier renfermant la cartouche et la jaquette réversible et quelques autocollants supplémentaires.





Enfin, une édition classique, à 39,99 €, produite en 7000 exemplaires (amusant pour une version illimitée à la base, cela veut dire qu'aucun nouveau retirage ne sera produit ensuite). Le boitier renferme la cartouche de jeu, un certificat numéroté, la jaquette réversible et quelques autocollants. Une édition qui ne devrait pas laisser indifférents certains joueurs.



Thief Simulator

Une édition physique qui nous interroge un peu plus car le titre s'est retrouvé soldé quelques fois pour une poignée d'euros sur l'eShop. Mais si le plaisir de vous sentir comme un vrai voleur, de pénétrer par effraction dans les demeures, d'apprendre de nouvelles techniques de cambriolage pour devenir un maître voleur vous a enthousiasmé et que vous craignez de ne plus pouvoir y jouer plus tard si vous ne l'avez pas en édition physique, deux éditions vont être disponible :



Une édition limitée à 3000 pièces, coûtant 59,99 €, avec son certificat numéroté, une boite collector au faux air d'un coffre-fort, contenant une liasse de billets de banque fictifs, un porte-clés argenté représentant un pied-de-biche (l'outil nécessaire dans vos cambriolages), un chiffon de nettoyage, un écusson brodé thermocollant pour l'une de vos tenues ou votre sac à dos, le boitier plastique avec jaquette réversible contenant la cartouche de jeu et un ensemble d'autocollants.





Une édition illimitée à 39,99 € comprenant le boitier, la jaquette réversible et la cartouche du jeu, un certificat numéroté et un ensemble d'autocollants reprenant le thème du jeu.



SPARKLE ULTIMATE COLLECTION

La collection comprend la série complète Sparkle : Sparkle ZERO, Sparkle 2 EVO, Sparkle 3 Genesis et Sparkle 4 Tales - une collection de titres pour passer le temps lorsqu'on a un petit moment pour jouer. Des titres régulièrement proposés à petits prix sur l'eShop mais qui connaîtront donc les joies d'une sortie physique, en deux versions comme pour Thief Simulator. Une édition limitée à 59,99 € (3000 exemplaires) et une édition illimitée classique à 39,99 €.



La petite différence au niveau goodies, c'est que l'édition limitée bénéficiera d'une boite avec une illustration exclusive réalisée tout spécialement pour cette édition, une tasse qui révèlera ses secrets en présence de chaleur (une petite créature apparaîtra en version tout breuvage chaud, une sélection de la bande-sonore des quatre titres sur un vrai CD, une affiche au format A2 avec tous les personnages que vous pourrez croisés dans la série, le petit chiffon de nettoyage, et le boitier contenant la cartouche de jeu et un autocollant reprenant le nom Sparkle sur fond transparent.





La version illimitée à 39,99 € ne gardera que le boitier, la cartouche, le certificat numéroté et le sticker Sparkle.



Panzer Dragoon : Remake est la récente version remaniée du shoot sur rail culte de Sega sur sa console Saturn en 1995. Incarnez Kyle Fluge, montez le dragon bleu et accomplissez la mission qui vous a été confiée.Une édition exclusive à 119,99 €, limitée à 500 exemplaires, comprenant dans la boite un certificat numéroté dont le numéro sera octroyé au moment de la commande, sans possibilité de choix. Pour ce tarif élevé, vous aurez une boîte collector exclusive, noire et dorée, faite de matériaux de haute qualité avec une gravure sur le côté, une statuette en cristal avec une image de dragon gravé au laser à l'intérieur, trois belles peintures numériques au format A5 sur papier épais et mat avec l'image du dragon, le boitier classique avec une couverture réversible et la cartouche de jeu dézonnée, un ensemble d'autocollants exclusifs, l'ensemble étant emballé avec soin pour survivre aux conditions extrêmes des livraisons postales actuellement.