Fitness Boxing revient ... en dessin animé

Dessin Animé Fitness Boxing 30/08/2021

L'année 2020 avec les différents confinements a permis une explosion des ventes d'Animal Crossing New Horizon ainsi que des jeux de sports tels que Ring Fit Adventure et Fitness Boxing.Et c'est justement ce dernier qui est concerné aujourd'hui. En effet, Comic Natalie, via Funimation, a découvert qu'une adaptation en dessin animé est prévue pour le Japon.La série sera composée de 12 épisodes de cinq minutes arborant un ton comique, et sera centrée sur les coachs numériques et leur vie quotidienne.Fait intéressant, les acteurs des voix japonaises reviendront pour reprendre leurs rôles d'entraîneurs.La série sera diffusée à partir d'octobre au japon. Pour le moment, aucune information quant à une diffusion occidentale n'est précisée ou si les doubleurs anglais reprendront également leurs rôles.Si vous désirez vous remettre en forme avec un des coachs, vous pouvez toujours consulter le test de ThibaultPN sur Fitness Boxing 2 : Rhythm and Exercise juste ici